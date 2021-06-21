10 фото, которые наглядно показывают, как проходило детство в СССР

Детство в СССР кардинально отличалось от современного. Дети все лето проводили на улице, придумывали игры и веселились по полной.

OBOZREVATEL собрал воспоминания из советского детства, которыми пользователи поделились в сети. Тогда еще не было смартфонов, интернета и других гаджетов, по-этому школьники развлекались, как могли.

В СССР редко у кого были детские роверы, поэтому малыши учились кататься на больших велосипедах с рамой.

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Из-за дефицита в магазинах, дети делали игрушки сами.

Малыши лакомились хлебом по дороге из магазина домой.

Родители в СССР не переживали, что дети намочат ноги в луже.

У каждого в доме было такое покрывало.

Детей заставляли дежурить в классе.

Сейчас дети также строят "лачуги" с разного лохмотья и стульев.

Врачи проводят ароматерапию.

Школьники ходят по крышам металлических гаражей.

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