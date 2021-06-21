10 фото, которые наглядно показывают, как проходило детство в СССР

Яна Сончковская
Яна Сончковская
Люди
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Дети летом круглосуточно гуляли на улице

Детство в СССР кардинально отличалось от современного. Дети все лето проводили на улице, придумывали игры и веселились по полной.

OBOZREVATEL собрал воспоминания из советского детства, которыми пользователи поделились в сети. Тогда еще не было смартфонов, интернета и других гаджетов, по-этому школьники развлекались, как могли.

В СССР редко у кого были детские роверы, поэтому малыши учились кататься на больших велосипедах с рамой.

Дети катались, как могли.
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Из-за дефицита в магазинах, дети делали игрушки сами.

Игрушки сделаны своими руками.

Малыши лакомились хлебом по дороге из магазина домой.

Хлеб никогда не доходил домой целым.

Родители в СССР не переживали, что дети намочат ноги в луже.

Дети играли в лужах.

У каждого в доме было такое покрывало.

Теплое, но очень колючее одеяло.

Детей заставляли дежурить в классе.

Дети обожали дежурить в классе в СССР.

Сейчас дети также строят "лачуги" с разного лохмотья и стульев.

Дети строили палатки дома.

Врачи проводят ароматерапию.

Дети в СССР укрепляли иммунитет в санаториях.

Школьники ходят по крышам металлических гаражей.

Любимое место отдыха – на крышах гаражей и домов.

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