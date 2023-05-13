О чем песня Heart of Steel, с которой TVORCHI выступят на Евровидении-2023. Текст
Украинский дуэт TVORCHI сегодня, 13 мая, выступит в финале конкурса Евровидение-2023 со своей песней Heart of Steel под 19 порядковым номером. Композиция, которую артисты представили всей Европе, задумывалась жизнеутверждающей и рассказывает о людях, которые, сталкиваясь с тяжелыми ситуациями, продолжают идти вперед с улыбкой.
Как объяснили сами музыканты, Heart of Steel о стальном сердце в груди, закаленном испытаниями. По замыслу, ломаный нестандартный опьяняющий ритм передает состояние, когда ты несокрушимый и улыбаешься вопреки всему (чтобы просмотреть текст песни и видео, доскролльте до конца новости).
"Не важно, что вы говорите, не важно, что вы чувствуете, прочь с моей дороги, потому что мое сердце из стали", – процитировали слова песни артисты.
Как отмечали участники дуэта в одном из интервью, на написание композиции они вдохновились историей украинских бойцов из Азовстали.
"Я не мог представить, как тяжело им там и, наверное, такое впечатление, что это конец, но в их глазах я видел огонь, силу воли и несокрушимость. От этого у меня проходили мурашки по спине. Под этими эмоциями я написал эту песню", – поделился Андрей Гуцуляк.
"Все украинцы получили стальные сердца и весь мир должен брать пример с нас и объединяться против зла во имя мира", – добавил Гуцуляк.
Текст пісні "Heart of Steel"
Куплет 1:
Sometimes gotta let it go
Sometimes gotta look away
Sometimes you just gotta know
When to stick your middle finger up in the air
I cannot explain
Tell you how I feel
Life is just a game
And I'm playing for the win
Don't be scared to say just what you think
'Cause no matter how bad, someone's listening
Приспів:
Don't care what you say
Don't care how you feel
Get out of my way
'Cause I got a heart of steel
Don't care what you say
Or how you feel
Oh, I got a heart of steel, oh-oh
Куплет 2:
You just like to act a fool
Tryna get in my head like
When I turn on my headlights
I can see right through you
Tryna get a reaction
I just hit the action move
You know I can never losе
You like the attention too
This has nеver been about you
Don't be scared to say just what you think
'Cause no matter how bad, someone's listening.
Перевод песни
Иногда нужно отпустить
Иногда нужно отвести взгляд
Иногда ты просто должен знать
Когда поднимать средний палец вверх
Я не могу объяснить
Расскажи, как я себя чувствую
Жизнь — это просто игра
И я играю на победу
Не бойтесь говорить то, что думаете
Потому что как бы ни было плохо, кто-то слушает
Неважно, что вы говорите
Не волнует, как вы себя чувствуете
Прочь с дороги
Потому что у меня сердце из стали
Неважно, что вы говорите
Или как ты себя чувствуешь
О, у меня стальное сердце
Тебе просто нравится вести себя дураком
Пытаюсь залезть мне в голову, как
Когда я включаю фары
Я вижу тебя насквозь
Пытаюсь получить реакцию
Я просто нажал действие
Ты знаешь, я никогда не проиграю
Тебе тоже нравится внимание
Это никогда не было о вас
Не бойтесь говорить то, что думаете
Потому что как бы ни было плохо, кто-то слушает
Неважно, что вы говорите
Не волнует, как вы себя чувствуете
Прочь с дороги
Потому что у меня сердце из стали
Неважно, что вы говорите
Или как ты себя чувствуешь
О, у меня сердце из стали
Неважно, что вы говорите
Или как ты себя чувствуешь
О, у меня стальное сердце.
Как сообщал OBOZREVATEL:
– TVORCHI, которые 13 мая представят Украину на песенном конкурсе, отправились в Ливерпуль на поезде. Звезд с командой провожали на киевском железнодорожном вокзале. Во время отправления поезда звучала песня дуэта, с которой они выступят в финале;
– 4 мая дуэт TVORCHI, который представляет Украину на Евровидении в этом году, провел первую репетицию на сцене в Ливерпуле. Музыканты были в новых костюмах, которые разработал известный во всем мире украинский дизайнер Иван Фролов.
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