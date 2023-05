О чем песня Heart of Steel, с которой TVORCHI выступят на Евровидении-2023. Текст

Украинский дуэт TVORCHI сегодня, 13 мая, выступит в финале конкурса Евровидение-2023 со своей песней Heart of Steel под 19 порядковым номером. Композиция, которую артисты представили всей Европе, задумывалась жизнеутверждающей и рассказывает о людях, которые, сталкиваясь с тяжелыми ситуациями, продолжают идти вперед с улыбкой.

Видео дня

Как объяснили сами музыканты, Heart of Steel о стальном сердце в груди, закаленном испытаниями. По замыслу, ломаный нестандартный опьяняющий ритм передает состояние, когда ты несокрушимый и улыбаешься вопреки всему (чтобы просмотреть текст песни и видео, доскролльте до конца новости).

"Не важно, что вы говорите, не важно, что вы чувствуете, прочь с моей дороги, потому что мое сердце из стали", – процитировали слова песни артисты.

Как отмечали участники дуэта в одном из интервью, на написание композиции они вдохновились историей украинских бойцов из Азовстали.

"Я не мог представить, как тяжело им там и, наверное, такое впечатление, что это конец, но в их глазах я видел огонь, силу воли и несокрушимость. От этого у меня проходили мурашки по спине. Под этими эмоциями я написал эту песню", – поделился Андрей Гуцуляк.

"Все украинцы получили стальные сердца и весь мир должен брать пример с нас и объединяться против зла во имя мира", – добавил Гуцуляк.

Текст пісні "Heart of Steel"

Куплет 1:

Sometimes gotta let it go

Sometimes gotta look away

Sometimes you just gotta know

When to stick your middle finger up in the air

I cannot explain

Tell you how I feel

Life is just a game

And I'm playing for the win

Don't be scared to say just what you think

'Cause no matter how bad, someone's listening

Приспів:

Don't care what you say

Don't care how you feel

Get out of my way

'Cause I got a heart of steel

Don't care what you say

Or how you feel

Oh, I got a heart of steel, oh-oh

Куплет 2:

You just like to act a fool

Tryna get in my head like

When I turn on my headlights

I can see right through you

Tryna get a reaction

I just hit the action move

You know I can never losе

You like the attention too

This has nеver been about you

Don't be scared to say just what you think

'Cause no matter how bad, someone's listening.

Перевод песни

Иногда нужно отпустить

Иногда нужно отвести взгляд

Иногда ты просто должен знать

Когда поднимать средний палец вверх

Я не могу объяснить

Расскажи, как я себя чувствую

Жизнь — это просто игра

И я играю на победу

Не бойтесь говорить то, что думаете

Потому что как бы ни было плохо, кто-то слушает

Неважно, что вы говорите

Не волнует, как вы себя чувствуете

Прочь с дороги

Потому что у меня сердце из стали

Неважно, что вы говорите

Или как ты себя чувствуешь

О, у меня стальное сердце

Тебе просто нравится вести себя дураком

Пытаюсь залезть мне в голову, как

Когда я включаю фары

Я вижу тебя насквозь

Пытаюсь получить реакцию

Я просто нажал действие

Ты знаешь, я никогда не проиграю

Тебе тоже нравится внимание

Это никогда не было о вас

Не бойтесь говорить то, что думаете

Потому что как бы ни было плохо, кто-то слушает

Неважно, что вы говорите

Не волнует, как вы себя чувствуете

Прочь с дороги

Потому что у меня сердце из стали

Неважно, что вы говорите

Или как ты себя чувствуешь

О, у меня сердце из стали

Неважно, что вы говорите

Или как ты себя чувствуешь

О, у меня стальное сердце.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– TVORCHI, которые 13 мая представят Украину на песенном конкурсе, отправились в Ливерпуль на поезде. Звезд с командой провожали на киевском железнодорожном вокзале. Во время отправления поезда звучала песня дуэта, с которой они выступят в финале;

– 4 мая дуэт TVORCHI, который представляет Украину на Евровидении в этом году, провел первую репетицию на сцене в Ливерпуле. Музыканты были в новых костюмах, которые разработал известный во всем мире украинский дизайнер Иван Фролов.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel и Viber. Не ведитесь на фейки!