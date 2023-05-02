TVORCHI отправились на Евровидение в Ливерпуль на поезде: как провожали звезд

Победители нацотбора на Евровидение-2023 TVORCHI, которые уже 13 мая представят Украину на песенном конкурсе, отправились в Ливерпуль. Звезд с командой провожали на киевском железнодорожном вокзале.

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Первая остановка артистов – польский город Хелм. Об этом рассказали в Telegram-канале "Укрзалізниці" (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

"Группа TVORCHI, которая в этом году будет представлять Украину на Евровидении, вчера вечером отправилась поездом Киев — Хелм (под кодовым названием TVORCHI EXPRESS) в Ливерпуль, где уже через несколько дней начинается самое масштабное ежегодное песенное шоу", – говорится в сообщении.

На табло торжественно написали маршрут украинцев "TVORCHI – Евровидение". Во время отправления поезда звучала песня дуэта, с которой они выступят в финале.

Провожать звезд пришли их поклонники, с которыми музыканты с удовольствием фотографировались. Они также устроили спонтанную автограф-сессию.

Уже 5 мая TVORCHI ожидает первая репетиция в Ливерпуле. Перед гранд-финалом артисты дадут интервью, примут участие в разных музыкальных мероприятиях, а 13 мая представят Украину на конкурсе. В марте стало известно, под каким номером выступят звезды.

Артисты отправились в Великобританию с англоязычной песней Heart of Steel, написанной под влиянием войны. По словам исполнителей, на создание композиции их вдохновила несокрушимость защитников "Азовстали". Украинцы автоматически попадут в финал на правах победившей страны.

Прогнозы на их победу месяц назад начали ухудшаться. Какое место в рейтинге букмекеров занимают TVORCHI – читайте здесь.

Как писал OBOZREVATEL, ранее стало известно, кто из звездных украинцев выступит в финале Евровидения-2023. На сцене появятся Тина Кароль, Верка Сердючка и другие звезды прошлогодних шоу.

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