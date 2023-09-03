Почему все смеются над песней '3 сентября' и как Иво Бобул 'перевернул' Шуфутинского. Видео

В Украине наступила очередная осень, а значит, в сети начали появляться шутки о "3 сентября" – песне российского шансонье Михаила Шуфутинского, которую в прошлом году удалось заменить на мелодичную композицию Иво Бобула "Осень". Украинцев призывают повторить тренд и на этот раз, но в новых реалиях это сделать проблематично, считают некоторые пользователи сети.

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Хотя мемное "3 сентября" и не пользуется популярностью в Украине с начала полномасштабного вторжения и "отмены" русской культуры, Иво Бобул в 2023 году стал фигурантом громкого скандала, поэтому его творчество тоже пострадало. OBOZREVATEL расскажет все перипетии этой истории (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте до конца страницы).

О чем песня "3 сентября" и как она стала мемом

"3 сентября" Михаилу Шуфутинскому в 1993 году принес композитор Игорь Крутой, а слова к ней написал Игорь Николаев. Шансонье рассказывал в интервью, что он согласился исполнить композицию, ведь в ней будто бы каждый слушатель, мог "найти что-то свое, вспомнить то, что происходило в его жизни".

Песню ждал феерический провал. Все изменилось с расцветом эры мемов, когда руки шутников дошли до забытой композиции. Разнообразие ремиксов, шуток, фотожаб и видео-приколов "возродили" в памяти постсоветского пространства "3 сентября".

Как "Осень" Иво Бобула "перевернула" Шуфутинского

Портал "Музвар" в 2022 году всерьез взялся за украинизацию медиапространства украинцев и положил начало новому тренду, напомнив о мелодичной композиции "Осень". Мол, не обязательно отказываться от того, чтобы праздновать наступление нового времени года музыкой, но лучше заменить трек путиниста на украинский хит.

Хотя на самом деле популярной "Осень" не была, под влиянием украинизации слушатели по-новому посмотрели на песню и искренне ее полюбили.

Почему в 2023 году тренд может не повториться

1 сентября "Музвар" призвал украинцев снова отказаться от "3 сентября" в пользу украинских песен, но в комментариях не все встретили идею с энтузиазмом. Причиной стал сексистский скандал, в который Иво Бобул попал в начале года.

Речь идет о его скандальных заявлениях о том, что современные женщины "меркантильные", а "хорошие девочки должны сидеть дома". Впоследствии Бобул обвинил интервьюера Эмму Антонюк в желании пропиариться на имени звезды, а также в непрофессионализме. По словам певца, он запретил публиковать интервью.

Как писал OBOZREVATEL, журналистка отрицала обвинения Иво Бобула и заверила, что он ни слова не сказал о запрете обнародовать материал.

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