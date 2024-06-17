Угрожал судом, называл 'никем' и обижался на шутки: с кем из украинских звезд скандалил Иво Бобул

Легенда украинской эстрадной музыки, народный артист Украины Иво Бобул 17 июня отмечает свой 71-й день рождения. За свою долгую карьеру он застал времена первой волны популярности, упадок украинской музыки под гнетом российского шоубиза, возрождение и новый виток популярности своих старых хитов, а также множество скандальных ситуаций.

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Иво Бобула легко вывести из себя, потому конфликты с ним имеет не один медийный человек. OBOZ.UA решил вспомнить самые громкие скандалы с участием исполнителя.

Ссора с Виростюком

Иво Бобул до сих пор не может простить спортсмена Василия Вирастюка после их конфликта в 2016 году. Силач в одном из черновицких отелей нашел "именной номер Иво Бобула" и запостил фотографии из комнаты, в которой было много памятных реликвий певца: эстрадные костюмы, раритетные фото и т.д. Вирастюк высмеял так называемый номер-музей, за что певец на него обиделся.

Спортсмен уверял, что уже просил прощения у звезды, но он продолжает игнорировать чемпиона и даже заявил, что тот "умер для него".

"Да пошел он нах*й. Толстый мешок г*вна. Человек без чувства юмора вообще", – прокомментировал оскорбление народного артиста Вирастюк.

Суд с Эммой Антонюк

Еще одним резонансным делом стало интервью Иво Бобула журналистке Эмме Антонюк, во время которого он сказал несколько сексистских заявлений о том, что современные женщины "меркантильны", а "хорошие девочки должны сидеть дома". Когда украинка попыталась доказать неправоту артиста, он покинул студию.

Момент не вырезали из видео, поэтому на артиста полилось много хейта. Он заявил, что не давал журналистке разрешение на публикацию разговора и хочет подать на нее в суд. Как рассказала Эмма Антонюк, пока певец этого не сделал.

Скандал с Екатериной Павленко

С лидером группы Go_A Екатериной Павленко у звезды также возник скандал. Во время одного из телешоу певица сказала, что "стразы и то, что было популярно 10 лет назад", уже никому не интересно. К фронтвумен обратился артист, который посоветовал ей "спуститься с неба на землю".

Позже он еще раз прокомментировал эту ситуацию, уже не скрывая свое пренебрежение.

"Что она сделала для украинской культуры? Спела "Конопельку"? А она как певица кто? Никто и зовут ее никак", – говорил артист.

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