УкраїнськаУКР
EnglishENG
PolskiPOL
русскийРУС

Угрожал судом, называл "никем" и обижался на шутки: с кем из украинских звезд скандалил Иво Бобул

Катерина Малай
Люди
2 минуты
126
Угрожал судом, называл 'никем' и обижался на шутки: с кем из украинских звезд скандалил Иво Бобул

Легенда украинской эстрадной музыки, народный артист Украины Иво Бобул 17 июня отмечает свой 71-й день рождения. За свою долгую карьеру он застал времена первой волны популярности, упадок украинской музыки под гнетом российского шоубиза, возрождение и новый виток популярности своих старых хитов, а также множество скандальных ситуаций.

Видео дня

Иво Бобула легко вывести из себя, потому конфликты с ним имеет не один медийный человек. OBOZ.UA решил вспомнить самые громкие скандалы с участием исполнителя.

Ссора с Виростюком

Иво Бобул до сих пор не может простить спортсмена Василия Вирастюка после их конфликта в 2016 году. Силач в одном из черновицких отелей нашел "именной номер Иво Бобула" и запостил фотографии из комнаты, в которой было много памятных реликвий певца: эстрадные костюмы, раритетные фото и т.д. Вирастюк высмеял так называемый номер-музей, за что певец на него обиделся.

Угрожал судом, называл "никем" и обижался на шутки: с кем из украинских звезд скандалил Иво Бобул

Спортсмен уверял, что уже просил прощения у звезды, но он продолжает игнорировать чемпиона и даже заявил, что тот "умер для него".

"Да пошел он нах*й. Толстый мешок г*вна. Человек без чувства юмора вообще", – прокомментировал оскорбление народного артиста Вирастюк.

Суд с Эммой Антонюк

Еще одним резонансным делом стало интервью Иво Бобула журналистке Эмме Антонюк, во время которого он сказал несколько сексистских заявлений о том, что современные женщины "меркантильны", а "хорошие девочки должны сидеть дома". Когда украинка попыталась доказать неправоту артиста, он покинул студию.

Угрожал судом, называл "никем" и обижался на шутки: с кем из украинских звезд скандалил Иво Бобул

Момент не вырезали из видео, поэтому на артиста полилось много хейта. Он заявил, что не давал журналистке разрешение на публикацию разговора и хочет подать на нее в суд. Как рассказала Эмма Антонюк, пока певец этого не сделал.

Скандал с Екатериной Павленко

С лидером группы Go_A Екатериной Павленко у звезды также возник скандал. Во время одного из телешоу певица сказала, что "стразы и то, что было популярно 10 лет назад", уже никому не интересно. К фронтвумен обратился артист, который посоветовал ей "спуститься с неба на землю".

Позже он еще раз прокомментировал эту ситуацию, уже не скрывая свое пренебрежение.

"Что она сделала для украинской культуры? Спела "Конопельку"? А она как певица кто? Никто и зовут ее никак", – говорил артист.

Ранее OBOZ.UA писал, что свой день рождения на днях отметила украинская реперка alyona alyona. Как она прославилась и кем была до музыкального дебюта – читайте в материале.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!