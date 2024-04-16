Василий Вирастюк послал на три буквы Иво Бобула и обозвал его 'толстым мешком дерьма'

Известный украинский силач Василий Вирастюк вспомнил о своем конфликте 7-летней давности с эстрадным певцом Иво Бобулом и хотя обид на артиста у него нет, но народный депутат партии "Слуга народа" сумел выругаться на него. В 2016 году Вирастюк посетил именной номер певца в одной из гостиниц в Черновцах и публично высмеял увиденные там вещи.

Сам Иво Бобул в декабре 2023 года утверждал, что готов простить тогдашнее поведение спортсмену только, если тот лично подойдет к нему и извинится. Вирастюк наотрез отказывается унижаться перед кем-то, потому послал артиста куда подальше. Об этом стало известно из его интервью Славе Демину.

"Да пошел он нах*й. Толстый мешок дерьма. Человек без чувства юмора вообще", – сказал нардеп.

В частности, силач вспомнил, что уже извинялся: "Я это сделал один раз на канале "1+1". Сколько раз я должен приносить извинения? Я сказал, что все понимаю. Возможно там где-то было что-то сказано о Лилии Сандулесе не совсем точно. Я извиняюсь, забираю свои слова назад, но я абсолютно ничего не имел плохого в виду".

Ранее Бобул рассказывал, что никогда в жизни не виделся с обидчиком, хотя Вирастюк утверждает обратное: "Да я с ним виделся во Львове на железнодорожном вокзале. Он отморозился".

Скандал произошел еще в 2016 году, когда спортсмен в одной из черновицких гостиниц нашел "Іменний номер Іво Бобула". Тогда он в своем блоге запостил видео и фотографии из комнаты, в которой было много памятных реликвий певца, в частности, эстрадные костюмы и раритетные фото. Подобные высмеивания сильно разозлили Иво Бобула, и он назвал подобное "издевательством над своими достижениями". Сам же Вирастюк считает, что у певца просто нет чувства юмора.

"Черновцы не перестают удивлять. Именной номер самого "Иво Васильевича Бобула". Попал в святая святых, номер-музей легенды украинского шоу-бизнеса, где имели возможность побывать Андрей Хливнюк, Виктор Павлик, ну и еще несколько уважаемых людей. Извините, не сдержался", – сказал в видеоблоге спортсмен.

Бобул, в свою очередь, рассказал насколько для него эти вещи важны: "Это не прикол, это глупость. Не надо смеяться над тем, что человек имеет. Зачем? У меня же в Черновцах квартиры нет. И когда приезжаю, то там живу. Это моя комната. И там есть фотографии с моими артистами, которых я люблю, есть мой путь, как я начинал… Есть там что-нибудь и старинное. К примеру, гитара. Зачем смеяться?"

В следующем году подобно высмеял "Іменний номер Іво Бобула" украинский певец и лидер группы "Антитіла" Тарас Тополя. Музыкант прислонился к двери комнаты, а сам снимок подписал так: "Ну все... Заряд на день грядущий. Черновцы, сегодня со мной сила Иво!"

Ранее OBOZ.UA сообщал, что у Василия Вирастюка родился четвертый сын. Малышу уже исполнилось 9 месяцев, поэтому роман с новой третьей любимой Ириной стронгмен начал еще состоя в 15-летнем браке с женой Инной.

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