Встал и ушел: Иво Бобул поскандалил с украинской журналисткой, которая обвинила его в сексизме. Видео

Известный украинский певец Иво Бобул публично поскандалил с украинской журналисткой и блогером Эммой Антонюк, когда та брала у музыканта интервью. Артист начал утверждать, что современные женщины "меркантильные", а "хорошие девочки должны сидеть дома". В ответ интервьюер попыталась донести, что предубеждения к людям, которые базируются на их поле – это дискриминация, а подобные стереотипы о женщинах ухудшают их положение в обществе и не соответствуют действительности.

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На этой почве между исполнителем и журналисткой и разгорелся конфликт. Закончился он тем, что Бобул встал и ушел, отказавшись вести диалог далее. Соответствующее видео вышло на YouTube-канале "Це ніхто не буде дивитись" (чтобы посмотреть, доскролльте до конца страницы).

"Если женщина мозги тебе выносит, как к ней можно относиться? Женщины сейчас разбалованные. Очень многого хотят от мужчин. Я смотрю на это все и мне просто жалко становится мужчин. Сегодня у нее один, через пару лет другой и так скачет по кроватям, ищет принца. Надо уважать мужчин. Нам тоже тяжело. Меркантильными стали женщины. Очень меркантильными. Многие женщины одинокие и не понимают, почему – у них есть все, но нет счастья. А потому что надо посмотреть на себя, посмотреть, что ты наделала, что осталась сама. Кого ты так обидела. Не мог он, например, шубу тебе достать, и из-за этой шубы ты ушла к другому", – выдал Бобул.

Позже он добавил, что девушкам нужно "задуматься над своим поведением" и выбирать мужчин "не за деньги, а за душу".

"Молодежи это нужно знать. Чтобы парни знали: разные девушки есть. Есть хорошие – они сидят дома и никуда не выходят... Женщины поменялись, стали меркантильными. Думают только о бабках, о "жить классно", о машинах. А где мужчины могут это взять? Не все могут быть банкирами и папиками", – заявил певец, акцентируя еще и на том, что женщины не могут самостоятельно зарабатывать на жизнь, чем ошарашил журналистку.

В ответ Антонюк обратилась к своему собеседнику и зрителям, подчеркнув, что "хорошие девочки" не должны сидеть дома, поскольку они свободны в своих действиях, поведении и решениях.

Кроме того, Бобул предъявил Эмме, что она в свои 32 года еще не замужем и не имеет детей, хотя, по его мнению, "уже пора".

"Это сексистский бред", – ответила блогер.

После затяжной дискуссии певец не сумел сдержать эмоций – он выкинул книгу, которую получил в подарок от Эммы, встал, снял с себя микрофон и ушел.

Интервью не удалось дописать до конца, однако позже Бобул позвонил журналистке и повторно попытался доказать, что та ошиблась, обвинив его в сексизме. Впрочем, певец вновь озвучил свои нарративы о женщинах.

Когда Антонюк начала рассказывать, что ее окружают замечательные и сильные представительницы прекрасного пола – волонтеры, военнослужащие, журналистки – артист не захотел ее слушать.

Как писал OBOZREVATEL, ранее Иво Бобул признался, что украиноязычным артистам ранее было очень сложно заниматься своей творческой деятельностью, а уж тем более зарабатывать за это деньги. Коллегам из России платили гонорары намного больше, а самого музыканта "загоняли в рамки", вероятно, предлагая петь песни на русском языке.

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