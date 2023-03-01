Иво Бобул впервые прокомментировал скандал из-за сексистских заявлений и обвинил журналистку в попытке пропиариться на его имени

Народный артист Украины Иво Бобул впервые прокомментировал скандал с журналисткой Эммой Антонюк, которая обвинила его в сексизме из-за пристрастного отношения к женщинам. Певец заявил, что не давал согласия на публикацию разговора, а интервьюер, по его мнению, хочет пропиариться.

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Исполнитель назвал неприятные слова в адрес женщин "личным мнением". Соответствующий комментарий Иво Бобул дал журналистам "КП в Украине" (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте до конца страницы).

Как и во время интервью, артист пытался оправдать свои сексистские заявления тем, что прожил гораздо дольше Эммы Антонюк. Более того, из-за скандала во время записи артист якобы запретил журналистке публиковать разговор.

"Я более 40 лет на сцене, а ей – 32 года. Это было мое личное мнение. Никто не давал ей права публиковать это интервью. Я ей сказал, чтобы она это не публиковала, но она не послушала. Хочет хайпануть? Она выложила в Youtube наш разговор по телефону. На это никто не имеет права без разрешения. Это правило журналистики", – сказал Иво Бобул.

Напомним: скандал разгорелся после публикации интервью, которое закончилось ссорой между гостем и Эммой Антонюк. Певец заявил, что современные женщины "меркантильны", а "хорошие девочки должны сидеть дома". В ответ интервьюер попыталась донести, что предубеждения по поводу людей, основывающиеся на их гендере, – это дискриминация и сексизм.

Тогда артист перешел на личности и упрекнул Эмму Антонюк в том, что в свои 32 года она еще не замужем и не имеет детей, хотя, по его мнению, "уже пора".

Как писал OBOZREVATEL, ранее Иво Бобул признался, что украиноязычным артистам раньше было очень сложно заниматься своей творческой деятельностью, а тем более зарабатывать на этом деньги.

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