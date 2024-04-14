'Я его обматерила? Унизила?' Эмма Антонюк 'взорвалась' после вопроса об Иво Бобуле

Украинский инфлюенсер и журналист Эмма Антонюк резко высказалась об обсуждении ее поведения во время известного интервью с эстрадным певцом Иво Бобулом, которое оборвалось на середине. С артистом она не общается и не собирается в будущем с ним говорить, хоть в начале своего разговора с ним рассказывала, как была увлечена творчеством певца в детстве.

Ведущий Слава Демин в интервью для одноименного канала предположил, что яркая реакция на мизогинию была радикальной, на что Антонюк "взорвалася". Тезисы, которые журналистка использовала во время разговора с Бобулом, "были очевидны" и не касались только ее мировосприятия.

"Что радикального случилось? Это что акт самосожжения? Я чем-то швырнула? Вышла из кадра? Я его обматерила? Я на него накричала? Я его унизила? В чем было какое-то радикальное поведение?" – риторически спросила журналистка.

Она вспомнила утверждение Иво Бобула, которые унижали женщин и оправдывали обидчиков. Она считает, что соответствующее поведение с ее стороны было вынужденным, чтобы доказать важность уважения к женщинам со стороны мужчин.

"Это очевидный факт, что не могут быть все женщины меркантильными и не иметь души. И что мужчины, которые совершают домашнее насилие, оправдывая часто, кстати, его теми же дефинициями, которые озвучивает Бобул, сейчас сидят и его слышат. Так вот, если они его слышат, они услышат меня", – пояснила журналистка.

В частности, с этого периода она перестала общаться с артистом. Она считает, что может максимально избегать человека, с которым ассоциируется только неприятный опыт.

"Нежелание говорить с человеком, с которым ты прожила не лучший опыт, – это нормальное поведение. Я не Кот Леопольд. У меня нет истории "Давайте жить дружно". У меня есть история, что, если мне глубоко отвратительны твои высказывания и я знаю что они вредны для большого количества других людей, мне неприятно с тобой общаться, и я не собираюсь", – сообщила инфлюэнсер.

Как отметил Демин, "жесткая" позиция и поведение Эммы Антонюк может отталкивать мужчин, а то вообще заставляет бояться. На что журналистка успокоила, объяснив, что такая манера общения происходит только в зависимости от человека. "Да, наверное, есть определенная категория мужчин, которые имеют осторожность или что..." - сказала она.

Напомним, скандал между Иво Бобулом и Эммой Антонюк разгорелся во время интервью, когда артист начал утверждать, что современные женщины "меркантильны", а "хорошие девочки должны сидеть дома". Сначала журналистка попыталась ему спокойно донести, что это всего-навсего необъективность людей, основанная на дискриминации пола и не соответствующей действительности.

Тогда Бобул "взорвался" из-за того, что его правду "не воспринимает" младшая на несколько десятков лет женщина и спорит о пережитом опыте. Он решил, что лучшим способом разрешить конфликт будет встать и уйти из студии "по-английски".

Как сообщал OBOZ.UA, Эмма Антонюк рассказывала, чем кончился скандал с артистом. Он угрожал подать в суд на журналистку, но так и не воплотил это в жизнь.

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