'Дика дичка', 'Гопак', Ванька-встанька' и прочая шароварщина: подборка треков, которые вдребезги раскритиковали украинцы

Полномасштабное вторжение РФ в Украину стало для многих украинцев толчком отказаться от творчества российских артистов. Спрос на украинскую музыку вырос, что, в свою очередь, вдохновило многих исполнителей на создание качественных песен. Однако не обходится и без так называемой шароварщины и байрактарщины.

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Некоторые артисты паразитируют на украинской культуре и ВСУ, чтобы продвигать свои патриотические треки. Впрочем, украинцам такое творчество быстро надоело, поэтому теперь попсовые треки о "байрактаре", "калине", "бавовне", "козаках" и т.д. вызывают только шквал негатива. OBOZREVATEL решил вспомнить, какие песни больше всего разозлили слушателей (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

"Дика дичка", группа Hanumike

Релиз трека "Дика дичка" состоялся всего несколько дней назад, но мгновенно собрал вокруг себя множество недовольных отзывов. Артисты пели о "пиксельной юбочке" с подтанцовкой – военнослужащими ВСУ – на фоне бронированной техники.

Слушатели обвинили группу в сексуализации, неуместном тексте и веселье во время войны. Из-за шквала негатива Руслан Ханумак объявил, что заканчивает музыкальную карьеру.

"Гопак", Юлия Лущинская

Песня о косах и гопаке от молодой певицы Юлии Лущинской также была на пике "популярности" совсем недавно. Строки шароварного трека сначала разозлили украинцев, а впоследствии стали мемом.

Кроме текста слушателям не понравился танец исполнительницы, напомнивший им движения под российскую "Калинку-малинку".

"Ванька-встанька", Мария Кондратенко

Трек об оккупантах "Ванька-встанька" появился на музыкальных платформах еще 8 месяцев назад, когда украинцы еще не так критиковали артистов за песни на военную тематику. Она даже возглавила рейтинг на YouTube, однако быстро приелась и стала предметом насмешек.

" Який ти козак", Анна Тринчер и POSITIFF

Два месяца назад исполнители Анна Тринчер и Алексей Завгородний явили мир фит "Який ти козак", который быстро завирусился, хотя и собрал много негативных комментариев. Впоследствии POSITIFF пояснил, что коллаборация была создана исключительно в рекламных целях и нужна для помощи ВСУ.

"Бавовна – солодка вата", Mirami

Еще один "хит", подвергнутый критике украинцев, принадлежит певицам из группы Mirami. Он стал ярким примером того, как исполнители паразитируют на войне, считают слушатели. Текст посвящен "бавовне", "пинкам врагу" и возвращению домой украинских героев.

"Волонтер", Алексей Потапенко

Потап хотел прославить волонтеров, каждый день приближающих победу нашей страны, но, по словам его поклонников, у него получилось лишь унизить их. Фанаты отметили, что песня имеет примитивный текст, унижающий труд и старания людей, занимающихся бесплатной общественно-полезной деятельностью.

Ранее OBOZREVATEL писал, что певица Вера Брежнева выпустила украиноязычную песню "Такі мы люди" и клип к ней, где кардинально изменила образ. Звезда предстала в образе брюнетки с короткой стрижкой.

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