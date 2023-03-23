''Сочетание цинизма и безвкусицы'': в сети раскритиковали трек Hanumike за неуважение к защитницам Украины. Видео

Украинско-американская группа Hanumike 22 марта выпустила новую работу, в которой приняли участие звезда сериала "Папик" Даша Петрожицкая и певец Позитив. Трек артисты посвятили бесстрашным женщинам-военным, однако, по словам украинцев, это получилось у них максимально неудачно и, более того, цинично.

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Песня под названием "Дика дичка" появилась на YouTube-канале бенда Hanumike. Как отметили музыканты, их композиция повествует о страстной любви в современных украинских реалиях (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

"Любовь настоящего патриота к горячей, капризной и безудержной казачке, защищающей родную страну, отбросив все сантименты, чем еще больше манит к себе", – описывают трек знаменитости. Однако пользователи сети увидели в работе хайп на военной тематике, неуважение к прекрасному полу, представительницы которого несут службу наравне с мужчинами, и сексуальный подтекст.

Кроме того, юзеры раскритиковали использование в клипе военной техники, ведь она нам достается не так легко. Также украинцы увидели в названии песни "Дичка" простонародное определение дикорастущей конопли. Все свои мысли о релизе группы люди оставили в комментариях в YouTube и социальных сетях.

"5 минут назад просматривал репортаж, где бойцы говорят, что не хватает машин и везут даже свои на передовую, а здесь три броневика для съемок дикой дички", "Ужас! Где уважение наших девушек военных?", "Очень стыдно за такое творчество. Девушки гибнут, остаются без конечностей... а вы юбочка", "Можно еще больше говна в этом месяце?", – читаем под клипом.

Напомним, недавно OBOZREVATEL рассказывал, что Потап выпустил новый трек под названием "Волонтер". Артист хотел прославить волонтеров, которые каждый день приближают победу нашей страны, но, по словам украинцев, ему удалось только унизить их. Что думают поклонники о "творении" певца – читайте в нашем материале.

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