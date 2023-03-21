''Гарна українка я – я танцюю гопака'': от критики из-за шароварщины до мемов. История популярности спорного трека

Уже неделю в сети активно распространяется трек певицы Юлии Лущинской "Гопак", вызвавший спорную реакцию среди украинцев. Сначала его критиковали за откровенную шароварщину, а затем, как это часто бывает, начали использовать для мемов.

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Общественная огласка поспособствовала популяризации песни, поэтому только на YouTube релиз собрал более 100 тыс. прослушиваний. OBOZREVATEL решил рассказать, как "Гопак" стал популярным и что о нем думают украинцы (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте до конца страницы).

Фрагмент трека с вирусными строками "Коси заплела, вишиванку одягла. Гарна українка я – я танцюю гопака" отыскали в интервью Дмитрия Гордона с блогером Некоглаем. Тогда интервьюер встретил Юлию Лущинскую в Киеве, а она перед ним спела часть новой композиции.

Именно этот фрагмент стал объектом высмеиваний и мемом. Сначала певицу обвиняли в шароварщине, поскольку многим украинцам уже надоели песни о козаках, косах, борще, гопаке и других вещах, с которыми их ассоциируют.

Не спас ситуацию и образ Лущинской. На своих видео она периодически появляется с длинными косами, аксессуаром, стилизованным под венок, пальто с вышивкой и выполняет движения, которые многим напомнили танец под российскую "Калинку-малинку".

За год полномасштабного вторжения подобные образы в песнях, очевидно, уже очень надоели слушателям, которые в поисках качественных треков натыкаются на "Ваньку-встаньку" и "Яка ти козачка. який ти козак". Именно эти композиции часто называют наполненными шароварщиной.

Впрочем, впоследствии контент-мейкеры решили, что "Гопак" – отличный звук для мемов, поэтому в TikTok все чаще стали появляться забавные ролики.

Самые популярные из них можно просмотреть ниже.

Сама исполнительница "Гопака" на хейт не реагирует, а наоборот – хвастается, что под него снимают видео. Она также рассказала, что пять лет назад победила в шоу "Караоке на майдане", после чего и решила связать жизнь с музыкой.

Ранее OBOZREVATEL писал о треке "Парова машина", который несколько недель был на пике популярности в TikTok. Подробнее об этом читайте по ссылке.

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