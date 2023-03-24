''Мне не место в музыке'': Ханумак после хейта трека о ''пиксельной юбочке'' объявил о завершении карьеры. Видео

Песня "Дика дичка", которая вышла на музыкальных платформах 22 марта и была написана украинским актером-сценаристом Русланом Ханумаком, подверглась критике пользователей сети. После мощного резонанса артист извинился за свою работу и сделал неожиданное заявление. Мужчина сообщил – он завершает музыкальную карьеру.

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В Instagram знаменитость отметил, он уважает мнение людей и не хочет идти против народа. Напомним, пользователей сети разозлил клип с защитницами Украины, которые танцевали на военной техники в то время, когда нашей стране не хватает бронированных автомобилей (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

"Кто-то меня знает, как режиссера, кто-то как актера, а кто-то уже как автора той самой "Дика дичка"... Если люди пишут хейт, значит это их собственные мысли, на которые они имеют полное право. Я не буду идти против народа, потому что тот, кто идет против украинского народа, всегда плохо заканчивает. Еще полгода назад, когда я только начинал свою музыкальную карьеру, не мог себе представить, что заканчивать ее буду именно так. Мне не место в музыке. Я уйду из музыкальной индустрии", – сказал Руслан Ханумак.

Украинцы в комментариях разделились на три лагеря. Одни отметили, что реакция артиста быстрая и правильная, ведь нельзя отмалчиваться и делать вид, будто бы ничего не произошло. Другие удивились, что актер так быстро сдался. А некоторые написали, что Потап должен был извиняться за песню о волонтерах, а не Ханумак, который не совершил никакого преступления.

"Не поняла вообще, девочки в форме, а парни, какие-то клоуны... даже не знаю, как назвать, мерзко...", "Это очень рациональное решение, еще и Позитива с собой возьми", "Я думала дно пробил Потап, но нет", "Руслан, не надо. Хейтят абсолютно всех артистов, это нужно принять", "Очень зря, клип и песня понравились. Кому что-то не нравится, пусть проходят мимо", – читаем самые разные комментарии в личном блоге звезды.

Как ранее писал OBOZREVATEL, такая же участь постигла и последнюю работу Потапа "Волонтер". Фанаты артиста отметили, что песня имеет примитивный текст, унижающий труды и старания людей, которые занимаются безвозмездной общественно-полезной деятельностью. После релиза сеть взорвалась волной гнева.

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