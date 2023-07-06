Жестоко избили и побрили налысо: появились фото журналистки, на которую напали в Чечне

Российские СМИ показали, как выглядит журналистка "Новой газеты" Елена Милашина, на которую жестоко напали в Чечне 4 июля. На кадрах видно сильные ушибы и следы от избиения на ее спине.

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Фото опубликовало издание "Медуза" в среду, 5 июля. Также видно, что у Милашиной на руках гипс после перелома пальцев, и нет волос на голове.

Как отмечается, Милашина прошла обследование в клинике в столице страны-агрессора Москве. У нее диагностировали закрытую черепно-мозговую травму, множественные (до 14) переломы кистей рук и множественные ушибы мягких тканей.

Также журналисты пишут, что уголовное дело по факту нападения в Грозном на Милашину и адвоката Александра Немова до сих пор не возбуждено – следственный комитет России только начал доследственную проверку.

Напомним, что на Немова и Милашину напали в аэропорту в Грозном, они прилетели в Чечню на оглашение приговора похищенной чеченскими силовиками из Нижнего Новгорода Зареме Мусаевой. Их жестоко избили, угрожали убийством, отобрали технику и облили зеленкой. У Милашиной голова обрита наголо, множественные ушибы, сломаны пальцы, а Немов – с трудом говорит и передвигается.

Ранее Милашина, которая является специальным корреспондентом "Новой газеты", вынуждена была уехать из России из-за угроз Рамзана Кадырова, который назвал ее террористкой и призвал правоохранителей ее задержать.

Она проводила расследования относительно наркоторговли, борьбы с терроризмом и убийств журналистов, занималась расследованием убийства обозревателя "Новой газеты" Анны Политковской. В 2006 году на Милашину было совершено покушение в Беслане. Она также регулярно пишет о проблемах прав человека в Чечне.

Как сообщал OBOZREVATEL, глава Чечни Рамзан Кадыров может находиться при смерти, предположили в сети. У него якобы практически отказали почки, ему сложно даже разговаривать, а процедура диализа не помогает.

Сам "пехотинец Путина" выступил с опровержением, однако сделал странное заявление о "короткой жизни".