Вытащили из машины и били ногами: в Чечне вооруженные люди напали на журналистку, которой раньше угрожал Кадыров

В Чечне напали на журналистку "Новой газеты" Елену Милашину и адвоката Александра Немова, которые приехали на оглашение приговора похищенной чеченскими силовиками из Нижнего Новгорода жене бывшего судьи Верховного суда Чечни Зареме Мусаевой. Их жестоко избили, угрожали убийством и отобрали технику, у журналистки сломаны пальцы и диагностированы ушибы по всему телу, в том числе, на голове, а адвокат после нападения с трудом передвигается и говорит.

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Об этом сообщает российский Центр "Мемориал". Ранее Милашина вынуждена была уехать из России из-за угроз со стороны Рамзана Кадырова.

Нападение на Немова и Милашину неизвестные совершили ранним утром 4 июля, когда они ехали из аэропорта в Чечне. Адвокат и журналистка прилетели в Грозный на оглашение приговора Зареме Мусаевой, которую в январе 2022 года из Нижнего Новгорода похитили чеченские силовики.

"Рано утром (4 июля) автомобиль Немова и Милашиной блокировали вооруженные люди по дороге из аэропорта. Их жестоко били ногами, в том числе по лицу, угрожали убийством, приставляли пистолет к голове, отобрали и разбили технику. При избиении им говорили: "Вас предупреждали. Уезжайте отсюда и ничего не пишите". Сейчас они в больнице", – говорится в сообщении.

По словам руководителя "Команды против пыток" Сергея Бабинца, нападающие приехали на трех автомобилях, они были в балаклавах, а для избиения использовали, в том числе, полипропиленовые трубы. А редакция "Новой газеты", в которой работает Милашина, пишет, что неизвестные уничтожили не только принадлежащую журналистке и адвокату технику, но и их документы.

После нападения и адвокат, и журналистка находятся в тяжелом состоянии.

"Александр Немов с трудом говорит и передвигается. У Елены Милашиной сломаны пальцы, она периодически теряет сознание. У нее ушибы по всему телу, голова обрита наголо и вся в зеленке. Транспортировать в таком состоянии без спецтранспорта ее нельзя, сообщают коллеги", – отмечено в сообщении.

В "Команде против пыток" добавили, что Александр Немов находится в инвалидной коляске, а Елена Милашина не может даже сидеть.

"Это не бандитское нападение, это нападение за их деятельность", — убежден руководитель организации.

По его словам, нападавшие припоминали журналистке и адвокату "всю активность, работы, суды, процессы, на которые они ездили".

Елена Милашина — специальный корреспондент "Новой газеты". Проводила расследования в области наркоторговли, борьбы с терроризмом и убийств журналистов, занималась расследованием убийства обозревателя "Новой газеты" Анны Политковской. В 2006 году на Елену Милашину было совершено покушение в Беслане. Она также регулярно пишет о проблемах прав человека в Чечне.

В январе 2022 года глава Чечни Рамзан Кадыров назвал ее террористкой и призвал правоохранителей ее задержать.

Кадыров также заявлял, что власти республики "всегда уничтожали террористов и их пособников, между которыми нет никакой разницы". С угрозами выступил также и ближайший соратник Кадырова, депутат Госдумы Адам Делимханов. В ответ "Новая газета" обратилась в Следственный комитет с требованием завести против чеченского руководства уголовное дело о возбуждении ненависти.

Российские СМИ также писали, что после угроз со стороны Кадырова и его окружения, а также после неоднократных предупреждений "достаточно высокопоставленных источников", которые считали угрозу личной безопасности журналистки "высокой", Милашина в феврале 2022 года приняла решение покинуть РФ.

Напомним, ранее в сети активно начали распространяться слухи о том, что Кадыров может находиться при смерти из-за проблем с почками. Сам "пехотинец Путина" выступил с опровержением, однако сделал странное заявление о "короткой жизни".