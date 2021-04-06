Вторая жертва "скопинского маньяка" впервые рассказала, как попала в подвал. Видео

В сети впервые появился отрывок интервью одной из жертв "скопинского маньяка" Виктора Мохова Елены Самохиной. Ее вместе с другой девушкой, Екатериной Мартыновой, преступник удерживал в бункере и насиловал на протяжении трех с половиной лет.

Видеозапись была опубликована на YоuТubе-канале "Общественное телевидение". Девушка рассказала о насилии Мохова над ней, а также о том, как она попала в бункер (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

Самохина сообщила, что пыталась забрать из ловушки Мартынову. "Она спала и была в невменяемом состоянии. Я не могла ее одеть. Пока я ее одевала, все двери закрылись, а их было там три, и все", – вспомнила девушка.

По одной из версий, в алкоголь тогда несовершеннолетним Самохиной и Мартыновой подмешали медикаменты.

После того, как преступник запер узниц, он их изнасиловал, но, как сказала Самохина, все самое страшное ждало их впереди.

Добавим, что Мартынова, по данным Telegram-канала Mash, получила государственную защиту. Дело в том, что, выйдя на свободу, Мохов дал интервью, в котором фактически пригрозил девушке.

Информацию об этом жертва маньяка подтвердила "Дождю". Какие конкретно меры защиты будут предоставлены, она не рассказала, ссылаясь на гостайну. Известно, что под государственной защитой также находятся ее муж и дети.

"Если раньше я могла только подумать, что этот человек ко мне приблизится, то сейчас, я уверена, такого не будет", – сказала Мартынова Mash.

Напомним:

3 марта Мохов вышел на свободу после 17 лет колонии, назначенных ему по делу о похищении и изнасиловании 14-летней Мартыновой и 17-летней Самохиной.

Несовершеннолетних он похитил в 2004 году.

За время, которое девушки провели в подвале, Самохина трижды рожала от насильника. Двоих детей похититель подкидывал в подъезды жилых домов, третий ребенок родился мертвым.

Как сообщал OBOZREVATEL, после интервью с вышедшим на свободу "скопинским маньяком" российская телеведущая Ксения Собчак попала в скандал. Пользователи сети обвинили ее в "хайпе" и "отсутствии совести и морали".