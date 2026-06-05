"Нас выгоняют на улицу. Если не уйдем добровольно, угрожают применить ОМОН"

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Беженцы из разрушенных городов Донбасса и Харьковщины, которые выбрали сторону России и надеялись на помощь от Путина, пожаловались на бесчеловечное отношение в РФ.

Далее текст на языке оригинала.

Спочатку їм надали кімнати у пункті тимчасового розміщення у Тульській області, а тепер просто викидать на вулицю. Якщо вони відмовляться виїзжати добровільно – погрожують викликати поліцаїв та застосувати силу. Ніяких компенсацій за знищене російською армією житло вони також не отримали.

Тобто Росія спочатку прийшла та зруйнувала все, що вони мали. А тепер ще й знущається над ними.

Скільки б російська влада не казала, що вона дуже переживає за мешканців Донбасу, ось такі приклади показують реальне ставлення Росії до тих, хто її чекав, і хто хоче до РФ.

Вартість останнього обстрілу Києва склала близько $250-300 млн. На ці гроші можна було б купити квартири усім цим людям. Але для росіян важливіше спалити в Києві ринок чи зруйнувати музей ніж справді допомогти тим, хто цього потребує.