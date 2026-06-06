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Палата Представителей проголосовала за принятие законопроекта H. R. 2913 "Закон о поддержке Украины": как принимался законопроект, что может произойти дальше, и об основных положениях законопроекта

* В четверг под вечер Палата Представителей проголосовала за принятие законопроекта H. R. 2913 "Закон о поддержке Украины".

"За" проголосовали 226 депутатов (207 демократов, 18 республиканцев и 1 независимый, вышедший в марте из республиканской партии). "Против" проголосовали 195 депутатов (194 республиканца и 1 демократка – ультралевая конгрессвумен Омар). 5 республиканцев и 4 демократа отсутствовали.

Этот законопроект, представленный 14 апреля конгрессменом демократом Грегори Миксом из Нью-Йорка, был включен в повестку дня и рассмотрен вопреки спикеру Майку Джонсону, который отказывался включать законопроект в повестку дня. Конгрессмен Микс инициировал подписание петиции за его рассмотрение. Регламент Палаты позволяет рассмотреть законопроект вопреки желанию спикера, если этого требуют по крайней мере 218 депутатов (50% конституционного состава Палаты плюс один). 218 подписей было собрано к середине мая. Целый месяц пришлось искать четырех республиканцев, которые согласились бы подписать петицию. Вместе со всеми 214 демократами петицию подписали три республиканца и один независимый (бывший республиканец). В этот момент, в середине мая, демократов в Палате Представителей было уже 212, а не 214, но подписи скоропостижно умершего депутата и другого депутата, подавшего в отставку, оставались действительными. Собранные 218 подписей позволили рассмотреть законопроект вопреки спикеру. Согласно регламенту, он должен был быть рассмотрен в течение семи сессионных дней.

Спикер Джонсон отправил Палату в отпуск на 10 дней. Затем тянул до последнего, седьмого сессионного дня. В среду он собрал всю республиканскую фракцию и убеждал своих коллег по партии проголосовать против законопроекта, мотивируя это тем, что законопроект усложняет для президента ведение переговоров с Россией.

Уговоры спикера не помогли. 18 республиканцев проголосовали вопреки желанию Джонсона и, конечно же, вопреки желанию Трампа. Законопроект принят.

Это событие само по себе является серьезным политическим ударом по президенту и по спикеру. Это редчайший случай, когда часть фракции большинства идет против президента, представляющего их партию и против спикера от их же партии, давая в сумме с голосами оппозиционной фракции меньшинства достаточно голосов, чтобы законопроект, против которого выступают президент и спикер, был принят.

Перед тем, как рассказать кратко о содержании законопроекта, необходимо объяснить, что с этим законопроектом может происходить дальше.

Для того, чтобы он стал законом, его должен принять в той же редакции Сенат и подписать президент. Если его примет Сенат, а президент ветирует законопроект, необходимо 2/3 голосов в каждой из палат для преодоления вето.

Каждая из палат Конгресса работает в соответствии со своей собственной повесткой дня. Сенат формально не обязан рассматривать законопроекты, которые принимает Палата Представителей, и наоборот, Палата Представителей не обязана рассматривать законопроекты, которые принимает Сенат. Если одна из палат принимает законопроект, а другая его не рассматривает, то такой законопроект не может стать законом.

Повестку дня Сената, согласно его регламенту, определяет лидер фракции большинства. Сегодня это лидер республиканцев Джон Тун. Он решает, какие законопроекты и когда рассматривать, а какие не рассматривать. Механизма сбора подписей за рассмотрение законопроекта в Сенате вопреки лидеру большинства не существует (в отличие от Палаты Представителей).

Таким образом, будет ли этот законопроект рассматриваться в Сенате, зависит от того, включит ли его лидер республиканцев Тун в повестку дня. С того момента как Тун стал 3 января 2025 года лидером республиканского большинства в Сенате, он не включал в повестку дня Сената ни одного законопроекта, принятия которого не хотел Трамп.

Поэтому легко понять, что вариантов дальнейшего развития событий может быть три.

Первый (скажем так, наиболее вероятный). Тун не дает хода законопроекту потому, что Трамп не хочет его принятия.

Второй (скажем так, существенно менее вероятный). Тун включает законопроект в повестку дня вопреки желанию Трампа, и законопроект принимается, если найдется достаточно республиканских голосов.

Третий (практически невероятный, но, как говорится, никогда не говори "никогда", даже если вероятность близка к нулю). Трамп не возражает против рассмотрения законопроекта, он рассматривается и принимается.

Можно ли добиться развития событий по второму варианту?

США, пока что по крайней мере, остаются электоральной демократией. А в электоральной демократии депутаты парламента зависят от своих избирателей. Для того, чтобы попытаться заставить Туна включить законопроект в повестку дня, необходимо писать и звонить республиканским сенаторам. Если таких звонков и писем будет очень много, это работает. В особенности это действует в год выборов на тех, кто переизбирается. Праймериз заканчиваются. И республиканцы в Конгрессе, боящиеся Трампа, боящиеся того, что он выставит против них на праймериз своих сторонников, если они его ослушаются, будут бояться его меньше. И чем ближе выборы, тем больше они будут вынуждены считаться со своими избирателями, которые могут указать им на дверь. Особенно учитывая, что политика Трампа привела к тому, что на всех выборах, очередных и внеочередных, проводившихся в течение последнего года, вне зависимости от того, в "красных" или "синих" штатах, республиканские кандидаты набирали на 12-15% голосов меньше, чем в 2024 году.

Если даже 3-4 месяца назад трудно было себе представить, чтобы Конгресс принимал законопроекты или резолюции, противником которых является Трамп (было единственное исключение – закон о публикации файлов Эпштейна, который, однако, был рассмотрен через тот же механизм – петицию со сбором подписей), сейчас часть республиканских членов Конгресса вынуждена считаться со своими избирателями. Еще несколько республиканских законодателей не смогут переизбираться, поскольку проиграли праймериз сторонникам президента. Еще сколько-то республиканцев сами отказались от переизбрания из-за того, что не хотели оказаться побежденными на праймериз.

Самым показательным примером того, как меняются настроения части республиканских законодателей, является законопроект о поддержке Украины. Лишь три республиканца согласились подписать петицию о его рассмотрении. Но прошло три недели после ее подписания и уже 18 республиканцев проголосовали в Палате Представителей за этот законопроект. Еще один пример – голосование на этой неделе четырех республиканцев в Палате Представителей вместе со всеми демократами за резолюцию, запрещающую президенту дальнейшие военные действия против Ирана без согласия Конгресса. И эта резолюция была принята.

А теперь о содержании законопроекта. Он очень большой, состоит из многих разделов.

– Ключевое его положение – возобновление действия закона о ленд-лизе для Украины с момента вступления закона в силу и до 30 сентября 2028 года. Что дает право президенту продавать Украине оружие и боеприпасы в долг с заключением соответствующих контрактов об отсроченной оплате по каждой такой продаже.

– Законопроект предусматривает выделение для Украины и союзников по НАТО $8 миллиардов кредита на приобретение американского оружия и боеприпасов.

– Восстанавливается ежегодное финансирование Инициативы помощи Украине в области безопасности - $300 миллионов в год до 31 декабря 2027 года. Из этих денег с 2016 года оплачивались заказы на изготовление для Украины нового оружия, оружейных систем и боеприпасов.

– Законопроект требует от администрации непрерывного продолжения предоставления Украине необходимой разведывательной информации с отчетом о предоставленной информации перед комитетами по разведке обеих палат Конгресса

– Законопроект обязывает президента, в случае если через 15 дней после вступления в силу закона Россия продолжает войну против Украины или отказывается вести реальные переговоры о мире с Украиной или нарушает возможное мирное соглашение с Украиной, - ввести санкции

против главных банков России, включая ее центробанк;

против всего нефте- и газо- добывающего сектора российской экономики,

против угледобывающего сектора и всей добычи полезных ископаемых в России.

против "росатома" и других соответствующих структур за захват и оккупацию Запорожской АЭС.

– США обязаны в координации со странами G7 поддерживать потолок цены на российскую нефть и подвергнуть санкциям все обнаруженные суда российского теневого флота.

– США обязаны заблокировать все транзакции для российских финансовых институтов

Отдельные пакеты санкций предусмотрены за похищение Россией украинских детей и военное сотрудничество России с Северной Кореей.

– За любой импорт в США из России импортер должен заплатить пошлину 500%

– Законопроект устанавливает возобновление финансирования в полном объеме и деятельности (вещания) также в полном объеме корпорации Радио Свобода/Радио Свободная Европа.

– Отдельный раздел законопроекта посвящен поддержке стран Балтии.

– Законопроект предусматривает широкое участие США в послевоенном восстановлении Украины, создание правительством США соответствующего фонда.

– Специальный раздел законопроекта устанавливает, что

"(1) Соединенные Штаты вновь подтверждают свою полную и непоколебимую приверженность НАТО;

(2) НАТО играет жизненно важную роль для интересов национальной безопасности Соединенных Штатов, и США сохраняют полную приверженность защите своих союзников в соответствии со Статьей 5 Североатлантического договора;

(3) политика "открытых дверей" НАТО имеет ключевое значение для европейской безопасности, и каждое суверенное государство, включая Украину, имеет право самостоятельно определять механизмы обеспечения своей безопасности;"

Напомню – в среду спикер Джонсон уговаривал своих республиканских однопартийцев на специально созванном собрании фракции голосовать против этого законопроекта. По одной реальной причине – делать все в соответствии с желаниями Трампа. Но 18 человек из своей фракции он не уговорил. А что может быть дальше, мы уже проанализировали выше.

До конца истории под названием "Страх: Трамп в Белом Доме" (с) (название книги Боба Вудворда, изданной в 2018 году) остался 961 день.

Спасибо всем, кто прочитал. Берегите себя и своих близких. Берегите друг друга, помогайте друг другу. Здоровья всем.

В конечном итоге то, что происходит в мире, зависит от нас. От того, боремся ли мы со злом, делаем ли Добро, остаемся ли просто наблюдателями, ждем ли пассивно и верим, что кто-то где-то что-то решит за нас, или боремся со злом и делаем все возможное, чтобы победило Добро.

Мы не должны допустить того, чтобы зло победило. Победа зла будет означать конец мира, в котором мы живем. Допустить этого мы не можем. Особенно сейчас.

Українські Друзі, обіймаю та люблю вас усіх. Бережіть один одного, дуже вас прошу.

Україна є і буде завжди.

А зло буде переможене та покаране. І це неодмінно.