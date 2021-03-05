Освободившийся 'скопинский маньяк' в первом интервью рассказал свою версию похищения девушек. Видео

В России Виктор Мохов, более известный как "скопинский маньяк", 3 марта 2021 года вышел из тюрьмы после 17 лет заключения. Еще шесть лет он должен провести в Скопине под административным надзором.

После выхода из колонии Мохов дал интервью, в котором рассказал о похищении в 2000 году школьницы и студентки – 14-летней Екатерины Мартыновой и 17-летней Елены Самохиной, которых он в последствии четыре года держал в бункере и регулярно насиловал, пишет "Ридус" (чтобы посмотреть видео, доскролльте новость до конца).

Мохов рассказал, что ехал вместе со своим знакомым из Рязани и решил по дороге подвезти двух девочек, которые стояли на остановке. По словам маньяка, они якобы курили и "было видно, что они легкого поведения".

Он заявил, что девушки добровольно сели в машину и согласились выпить алкоголь с незнакомцами. Мужчина также опроверг слова пострадавших о том, что они потеряли сознание от выпивки. Мохов заявил, что несколько раз докупал алкоголь, а потом пригласил будущих узниц в Скопин и они якобы согласились.

"Я предложил им: поедем в Скопин ко мне, мы выпьем, погуляем, – в надежде, что они такие, легкого поведения девочки, получится с ними переспать. Лена, старшая девочка, сразу согласилась. А Катя сначала переживала: время позднее, меня мать будет ругать – но тоже согласилась", – сказал Мохов.

Бункер он действительно построил заранее, но не специально, а якобы для своего отдыха. Также Мохов сообщил, что ранее прибегал к услугам "девушек по вызову".

Он объяснил, что решил сделать девочек своими пленницами якобы уже после того, как под угрозами изнасиловал Екатерину, так как боялся, что они обратятся к правоохранителям.

"Когда девушки приехали ко мне на мой участок, я с Катей сначала совершил половой акт, а с Леной не получилось. Я проводил их в подвальчик: "Переночуйте до утра, а потом отвезу вас в Рязань". Потом я зашел к ним, они говорят: "Ты Катю изнасиловал, она девственница, мы заявим на тебя в милицию, накажут тебя сурово". И я их не выпустил", – сказал маньяк.

Мохов заявил, что обещал девушкам отпустить их, но не называл дату, потому что "боялся последствий".

Напомним, Мохов держал узниц в заранее подготовленном помещении под гаражом, избивал их, насиловал и морил голодом. Самохина дважды рожала от маньяка, который отбирал детей и подкидывал их жителям города.

Весной 2004 года девушки передали записку квартирантке Мохова, которая обратилась в милицию. В августе 2005 года суд приговорил маньяка к 17 годам колонии строгого режима в Саратовской области.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее российские СМИ опубликовали записи разговоров с Моховым, в которых он заявил, что после того, как выйдет на свободу, планирует отомстить своим жертвам.