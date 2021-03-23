Собчак попала в скандал из-за интервью со "скопинским маньяком"

Российская телеведущая Ксения Собчак взяла интервью у недавно освободившегося из колонии "скопинского маньяка" Виктора Мохова и попала в скандал. Пользователи сети обвинили звезду в "хайпе" и "отсутствии совести и морали".

Соответствующий ролик Собчак опубликовала на личном YouTube-канале. В нем Мохов, который отбывал наказание за похищение и насилие над двумя несовершеннолетними девушками, заявил, что ему "по кайфу" быть знаменитым. Он также раскрыл некоторые подробности жутких преступлений (чтобы просмотреть, проскролльте до конца страницы).

Ролик Собчак о "скопинском маньяке" вызвал бурную реакцию сети. Пользователи возмутились тем, что у насильника берут интервью и делают из него "суперзвезду".

"Собчак без морали, без совести. Такой человек должен быть изгоем в обществе, а Собчак тащит его на интервью", "Ну что ж. Ксения в очередной раз доказала, что дна для нее не существует", "Если бы Собчак представила на месте этих девочек свою дочь, она бы так мило с ним не разговаривала... Что за ужас вообще?", "Это ж надо столько внимания этому недочеловеку! Он же кайфует от этого внимания!Зачем вы это делаете?" – написали люди.

Также телеведущую заподозрили в том, что она заплатила Мохову немалую суму за откровения.

"Мужик изнасиловал двух несовершеннолетних, а ему еще и деньги платят. Зачем? Зачем вы пиарите его?", "Меня убивает тот факт, что маньяк вышел и все его заваливают деньгами, чтобы взять интервью", – добавили юзеры.

Виктора Мохова посадили в тюрьму в 2004-м. В 2000 году он похитил 14-летнюю Екатерину Мартынову и 17-летнюю Елену Самохину. Мужчина держал школьниц в бункере, который заранее вырыл на своем участке под гаражом, в качестве секс-рабынь на протяжении 1296 дней. Спастись девушкам удалось, передав на волю записку.

Мохов вышел на свободу 3 марта 2021 года после 17 лет заключения. За маньяком установят административный надзор сроком на 6 лет.

Ранее OBOZREVATEL публиковал подборку скандалов с участием Ксении Собчак. Громкие высказывания телеведущей о Крыме и ситуации в Беларуси.