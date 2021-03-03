'Скопинский маньяк' вскоре выйдет на свободу: история мучителя, который 4 года держал рабынь в бункере

В Саратове (Россия) из исправительной колонии готовится выйти Виктор Мохов, более известный как "скопинский маньяк". Он провел в тюрьме 17 лет и уже 3 марта должен оказаться на свободе.

Об этом пишет издание Life.ru. Мохова осудили за похищение и изнасилование двух девушек – 17-летней Екатерины и 14-летней Елены. Он держал их у так называемом бункере в Скопино Рязанской области, насиловал и издевался над ними. 1296 дней (три года и семь месяцев) девушки провели в заключении.

Над созданием бункера, маньяк трудился несколько лет – конструкция была продумана до мелочей: бетонное помещение, расположенное под гаражом, было тщательно скрыто от посторонних глаз. Свет в нем включался из комнаты Мохова, находящейся в доме на этом же участке.

За неповиновение педофил лишал пленниц еды, воды и света, распылял в подвале слезоточивый газ. Одна из школьниц дважды рожала от педофила. Спастись им удалось, передав на волю записку.

Одна из пленниц маньяка, Екатерина, рассказала изданию, что новость о том, что ее мучитель выходит на месяц раньше, чем должен был, застала ее врасплох.

"Это, во-первых, очень несправедливо. Такие люди, как он, не должны быть на свободе – они должны сидеть в тюрьме. Возможно, у меня есть некий страх, что он захочет меня найти, что-то сказать. Не только отомстить, может, увидеть, сказать что-то, доказать. Я не знаю, какие у него мысли, но допускаю, что он меня будет искать", – отметила девушка.

Как пишет издание, Мохов даже не пытался просить прощения у своих жертв – он считает, что содержал девушек в хороших условиях: покупал еду и белье, кормил, иногда выводил "подышать".

Как рассказал следователь Дмитрий Плоткин, Мохов в своих показаниях не признавал себя виноватым. Наоборот, гордился тем, как содержал узниц.

"Но его жертвы запомнили другие деяния Мохова. Когда они не соглашались, чтобы он их насиловал, маньяк лишал их пищи, пускал перцовый газ в комнату, бил резиновым шлангом или тем, что под руку попадется. Девочки боялись его и ненавидели. В какой-то момент жертвам удалось позвать на помощь. Мохов решил изнасиловать еще одну девушку, а чтобы втереться к ней в доверие, взял с собой Катю – она должна была играть роль племянницы", – сказано в материале.

Екатерина украдкой написала записку и спрятала ее в волосах, а затем незаметно от маньяка оставила послание в подкассетнике. Так записка попала в руки к полицейским. Как пишет издание, нашли девушек спустя несколько недель.

Соседи Мохова рассказали, что он работал заточником на заводе, а также гнал самогон и продавал его рабочим. Для коллег и матери он был "добрым Доктором": чинил водопровод, копался в огороде, вкалывал на заводе, где считался образцовым работником, а на самом деле втайне от всех строил бункер.

"Мохов воспитывался авторитарной матерью. Мама у него работала секретарём руководителя ЖЭКа города Скопина. Большое дело по тем временам. Отец хулиганистый такой был человек. Они задавили морально сына. И особенно у него не складывались отношения с женщинами. Он женился, быстро развёлся. Потом пользовался услугами проституток", – объяснил следователь.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее российские СМИ опубликовали записи разговоров с Моховым, в которых он заявил, что после того, как выйдет на свободу планирует отомстить своим жертвам.