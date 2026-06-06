Иранская карта и конец войны

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Иранская война Трампа была аномалией во всех отношениях, но эта аномалия поломала большинство прогнозов на этот год, и мой в том числе. На самом деле, до этого суицидального решения Трампа все шло довольно четко к завершению войны. Масштабный дефицит бюджета, вторичные санкции на российскую нефть, отказ Индии от закупок - все это было катастрофической картиной для российских элит. New York Times опубликовал колонку Зыгаря, что в кремле в феврале начали серьезно готовиться к остановке по линии фронта. И тут Иран.

Далее текст на языке оригинала.

Насправді, іранська війна принципово нічого не змінила для путінської економіки. Вона дала додаткові надходження для тимчасового латання дир, і зупинила політ у прірву. Але якщо б справи стали набагато краще, то хіба б путін клянчив гроші в своїх олігархів? Латання дир не дає потрібний ресурс для нарощування військових дій. Тому зараз путін уважно слідкує за завершенням Іранської війни.

Саме від завершення цієї війни залежить його логіка дій. Якщо Іран йде на угоду, яка фактично є капітуляцією, і дозволяє США вийти переможцями – то для путіна це сигнал завершувати війну, чим скоріше. Якщо війна завершиться поразкою для США, то це сигнал для путіна продовжувати воювати. Справа в тому, що така поразка США з великою ймовірністю стане мотивом для Китаю напасти на Тайвань в 2027 році. Тому путін і російські еліти будуть вважати, що ослаблені США не зможуть підтримувати Україну в 2027 і ми впадемо. За цих умов, вони будуть робити все, щоб продовжити воювати.

Але останній сценарії має ряд проблем для росіян. По-перше, у війні на виснаження вони теж добряче виснажили свою економіку і суспільство. З цих причин, путін не може вдатись до загальної мобілізації, оскільки ресурсу на нову гігантську армію в нього вже фізично немає. По-друге, роль США в підтримці України зараз є переоціненою. Фактично, всі наші питання закриває Європа, яка дає нам ресурс на виживання, і купляє озброєння. Ми залежні від ряду критичних озброєнь як PAC 3. Але мідл і діпстрайки ми вже робимо самі. Зрештою, перелом на фронті стався завдяки вже нашим технологіям і зусиллям. Тому очікувати – це стратегічно вигідна позиція для росіян, але виглядає так, що це може для них закінчитись колапсом.

На мою думку, як тільки закінчиться війна в Ірані, від 3-5 місяців буде заморожуватись наша війна. Щоб там собі не думав і не хотів путін – він перебуває в складній ситуації, єдине правильне рішення в якій – це йти на заморозку. Будь-які кроки на ескалацію дають мало шансів йому на успіх, але різко збільшують шанси на економічний і політичний крах. Прості цифри: за квітень було біля 5000 штурмів росіян, і вони захопили 140 кв. км. За травень 7000 штурмів і захопили 14 кв. км. За цих умов, путін спробує грати в лякалки. Погрожувати ядеркою і бомбити Київ. Тільки з останнім теж є проблема - бити ракетами дуже дорого, а коли твої ресурси тануть на очах, варто думати куди їх витрачати в першу чергу.

То ж поки всі слідкуємо за Іраном, і продовжуємо триматись.