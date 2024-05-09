Зеленского и Порошенко внезапно убрали из базы розыска в РФ: что известно

Данные о двух президентах Украины, Петре Порошенко и Владимире Зеленском, удалили с сайта розыска министерства внутренних дел России. Ранее информацию о политиках туда внесло управление МВД РФ в "ДНР".

Об этом сообщило российское издание "Медиазона". Там отметили, что 4 мая карточки Зеленского и Порошенко случайно обнаружили на сайте пропагандисты "РИА Новости". Сейчас поиск анкетных данных выдает 0 результатов.

Интересно, что 6 мая российское ведомство в нехарактерной для себя манере объяснило информацию о розыске украинских президентов на их интернет-ресурсе "техническим исполнителем". Вскоре после этого карточки политиков удалили.

Напомним, 4 мая стало известно, что имя Владимира Зеленского появилось в базе розыска российского министерства внутренних дел. Вместе с ним россияне принялись "разыскивать" и командующего сухопутными войсками ВСУ Александра Павлюка.

Также на сайте МВД России появились фото и личные данные пятого президента Украины Петра Порошенко, якобы нарушившего какую-то "статью УК РФ". Сам политик прокомментировал эту новость, отметив, что статья розыска не указана, поэтому он считает, что "за патриотизм и любовь к Украине".

Ранее в розыске МВД РФ оказались также командующий Воздушными силами ВС Украины Николай Олещук, начальник ГУР МО Кирилл Буданов и многие другие украинские политики и военные.

Как сообщал OBOZ.UA, в ISW считают, что объявление Россией в розыск Зеленского и нескольких политических и военных лидеров является частью ее информационной операции по дипломатической изоляции страны. Кремль и не думает оставлять попыток представить свою неспровоцированную агрессивную войну против украинского государства как нечто иное, чем оно есть.

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