Порошенко также объявили в розыск в России: что известно

Министерство внутренних дел России объявило в розыск Петра Порошенко, пятого президента Украины. Его разыскивают по какой-то статье Уголовного кодекса РФ.

Информацию об этом распространяют пропагандистские СМИ страны-агрессора. Фотография и личные данные Порошенко опубликованы на сайте МВД России.

Порошенко разыскивают "по статье Уголовного кодекса РФ", но именно статья не указана. Других подробностей россияне не сообщают.

Следует отметить, что Россия на третий год полномасштабной войны против Украины решила объявить президента Владимира Зеленского в розыск. Он якобы нарушил статью Уголовного кодекса РФ.

Также МВД РФ объявило в розыск командующего сухопутными войсками ВСУ Александра Павлюка.

Напомним, ранее МВД России объявило в розыск командующего Воздушными силами ВС Украины Николая Олещука. А перед этим – начальника Главного управления разведки Министерства обороны Кирилла Буданова. Такие меры агрессор принял в отношении многих украинских политиков и военных.

Как писал OBOZ.UA, в марте 2024 года Басманный районный суд города Москва заочно отправил руководителя СБУ Василия Малюка под стражу на два месяца. Глава СБУ заявил, что это решение "не заслуживает никакого внимания".

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