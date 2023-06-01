'Вызов брошен': разведка Британии объяснила, что стоит за заявлением на росТВ о необходимости замены Путина

На прошлой неделе на российском телеканале впервые заговорили о необходимости смены высшего руководства РФ – диктатора Владимира Путина. Не исключено, что толчок к озвучиванию на росТВ "запретных" тем могла дать критика путинской войны со стороны его, казалось бы, приспешников.

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Такое объяснение заявлениям россиян дали в разведке Великобритании. Ее сводка от 1 июня опубликована в Twitter британского Минобороны.

Так, 27 мая президент российского института региональных проектов и законодательства Борис Надеждин выступил в эфире "НТВ" и призвал избрать нового президента в 2024 году. По его словам, это его стране-агрессору необходимо для того, чтобы "восстановить нормальные отношения" с Европой.

Известно, что Надеждин позиционирует себя так называемым критиком войны РФ против Украины, но отнюдь не с момента вторжения российских войск 24 февраля 2022 года. Более того, еще задолго до него, в 2019-м, он заявлял, якобы по "крымскому сценарию" в состав России могут войти еще шесть городов Украины.

Сменил свою пропагандистскую риторику экс-депутат госдумы совсем недавно, примерно на фоне контрнаступательных операций ВСУ в Харьковской и Херсонской областях. В начале 2023-го он вдруг заявил на росТВ, что не нужна России эта война, она не стоит тех жертв и разрушений, которые уже есть и будут в будущем.

Нынешние его слова, предполагают в британской разведке, стали первым призывом к замене Путина, прозвучавшем на российском государственном телевидении с момента начала полномасштабной войны.

Там подчеркнули, что за последние 15 месяцев государство-террорист Россия ввела еще большие ограничения свободы слова, которых не было с советских времен.

"Однако существует реалистичная вероятность того, что недавняя жестокая риторика националистических деятелей, таких как владелец ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин, вдохновляет "оппозиционеров" бросить вызов табуированным темам", – предположили специалисты.

Как сообщал OBOZREVATEL, после недавней атаки БПЛА на Москву в России изрядно испугались новым "витком эскалации" войны против Украины. Даже пропагандисты признали, что это только начало ударов и что у украинцев "есть еще козырь в рукаве".

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