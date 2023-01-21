''Слушайте, оно нам надо?'' На РосТВ эксперт заговорил о ''реальной цене'' войны против Украины, его попытались остановить. Видео

Бывший депутат Госдумы РФ Борис Надеждин неожиданно привнес в пропагандистское ток-шоу на федеральном канале немного здравого смысла. Он четко пояснил гостям студии и отчаянным путинистам, что война в Украине совершенно не стоит тех жертв и разрушений, которые есть уже и будут в будущем.

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Кадры необычного для таких передач выступления опубликовали российские СМИ. Ведущий шоу и другие "эксперты" пытались унять Надеждина, но тот был непреклонен в своих прогнозах (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

"Победить, конечно, можно. Но вы реально добьетесь того, что огромные украинские города превратятся в руины как Мариуполь. Вы получите сотни тысяч погибших людей. Вы этого хотите? Полноценная война, страшные жертвы, чудовищные разрушения. Слушайте, товарищи, оно нам надо?", – задался риторическим вопросом политик.

Также Надеждин буквально на пальцах попытался объяснить, что вся риторика Кремля о "неонацистах и бандеровцев" накладывается на сознание тех россиян, которые давно пересекли возрастную отметку в 65-70 лет, молодежь эти тезисы не воспринимает. Такая риторика всерьез поколебала основы пропаганды и участники эфира традиционно начали одновременно вещать, чтобы заглушить последнего адекватного гостя.

Напомним, что по официальным данным, потери российских оккупантов превышают уже 120 тысяч человек живой силы. О масштабах уничтоженной военной техники свидетельствуют еще более внушительные числа.

Как сообщал OBOZREVATEL, расчленённая карта России в кабинете главы ГУР МО Кирилла Буданова не на шутку испугала пропагандистов с федеральных каналов. Чего стоит только визг одиозной Скабеевой, которая назвала географический символ весьма опасным предзнаменованием.