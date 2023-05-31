"Атака беспилотников по Москве – это начало, есть еще козырь в рукаве: в России испугались нового "витка эскалации"

География ударов по территории России стала максимально широкой: прилетает не только приграничным регионам – теперь "бавовна" может случиться на стратегических, военных объектах в любой точке страны-агрессора. Это ярко продемонстрировала атака беспилотников по Москве, из-за которой Россию охватил настоящий "вой".

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Подробнее о "войне городов" и с чем она, по мнению россиян, связана, – читайте в материале OBOZREVATEL.

Новый поворот

Атака БПЛА по Москве и Подмосковью, которая произошла 30 мая, стала холодным душем для властей РФ и настоящим шоком для россиян . В саму возможность этого было трудно поверить, хотя еще в январе на крыши правительственных зданий в столице "Мордора" мостили установки ПВО – зенитные ракетно-пушечные комплексы "Панцирь-С1".

Одной из причин "массированной атаки" в России называют "удар по штабу военной разведки Украины" и "по центрам принятия решений, где готовились теракты". Пропагандисты страны-агрессора и ресурсы оккупантов массово публиковали липовые фото якобы "подкопченного" здания ГУР на Рыбальском острове в Киеве, но их подняли на смех даже соотечественники.

К тому же Гаванский мост перекрывался из-за упавших обломков российской ракеты, успешно сбитой поблизости – а никакого "попадания" не было.

И даже если предположить, что беспилотники на Москву запускались с территории нашей страны (а достоверных подтверждений этому нет), за ночь такую операцию подготовить невозможно. Потому версия о "мести Буданова за удар по ГУР" просто несостоятельна.

Атаку БПЛА в России всеми силами (в том числе и такими вбросами) пытаются минимизировать: мол, "итог не настолько результативен, как рассчитывал враг". Однако некоторые считают, что суть все же в другом – в "раздергивании" внимания с невозможностью маневра ресурсами, которые приходится держать наготове на всей европейской территории России. А это означает, что "их нельзя концентрировать в месте предполагаемого украинского наступления. Что и является задачей внешне не слишком эффективных атак".

"Людишек не жалко"

Атака беспилотников на Подмосковье и Москву показала еще и несостоятельность (а также избирательность) российской ПВО. И это говорит о том, что на подобное развитие событий российская власть уж точно не рассчитывала.

Аналитик из РФ Анатолий Несмиян написал о главном, по его мнению, вопросе, который вчера так и не прозвучал – о состоянии системы оповещения россиян о состоянии воздушной угрозы.

"Если беспилотники были запущены с территории минимум трех областей Украины, то до Подмосковья они дочухали часа за полтора. Этого за глаза хватило бы определить, в каком направлении они летят и дать оповещение гражданам, чтобы те не спеша, но и не затягивая, потянулись бы в подвалы и метро. Сирены там, суровый голос в динамиках, телевизор-радио. Да, неприятно. На "Киев за три дня" и "чего там с ней (Украиной. – Ред.) возиться-то" не похоже. Но это протокол реагирования, который должен срабатывать вне зависимости ни от чего", – пишет Несмиян.

И резюмировал: "Вывод, думаю, очевиден – системы слежения нет. Система оповещения не работает. Система ПВО способна сбивать что-то только непосредственно над охраняемыми объектами. Но у нее, понятно, есть предел насыщения. Двадцать целей собьет, сорок – уже нет. Тысячу – гарантировано не сможет. И тогда потери среди населения будут огромными просто потому, что оно встретит событие непосредственно дома, а не в укрытии. Да и где они, эти укрытия – все ли в курсе?".

Для россиян действительно стало открытием, что ПВО "заточено" на защиту избранных – Кремль, объекты минобороны, резиденции Путина и т.д., а вы, смерды, выживайте как хотите. Правда, говорят, что не слабо заистерила и "элита", возле "хатынок" которой на Рублевке также засекли БПЛА.

Забавно и то, что в списке тех, кого "кинули" власти РФ, оказались даже стратегические объекты – гражданские аэропорты. Сегодня они полностью уязвимы в случае атаки беспилотников.

Им предписано самостоятельно закупить и установить системы отражения атак, но нет регламентов и понимания того, а что собственно закупать-то. А армия и Росгвардия умыли руки – пока гром не грянет.

То, что Россия в принципе не готовилась к войне на своей территории, рассчитывая на "быструю победоносную", стало понятно уже всем.

"Война городов" была вопросом времени

После того, как Москва подверглась атаке беспилотников, те россияне, кто еще не окончательно потерял связь с реальностью, признали, что это было только вопросом времени.

"Всем, кто осенью 2022 года внимательно наблюдал за ударами иранских самолетов-снарядов по городам Украины, становилось ясно, что вскоре они перестанут быть одностороними (…) После событий 2014 года украинские конструкторские коллективы уверенно демонстрировали превосходство над российскими наработками в данной области, и задача по воспроизведению ими концепции самолета-снаряда определенно была лишь вопросом времени – вопросом времени же было и начало новой "войны городов", – пишет один из крупных российских Telegram-каналов.

Киев только в мае подвергся 18 (!) ракетным обстрелам и налетам ударных дронов Shahed (или, как называют эти БПЛА в России – "Гераней").

И несмотря на заявления кремлевского диктатора Путина, что российская армия бьет исключительно по военным объектам, это, конечно же, не так. Хотя сам факт обстрелов территории суверенной Украины – уже преступление, вдвойне циничнее то, что оккупанты намеренно бьют по гражданским. И это не новость – такая ситуация с самого начала полномасштабного вторжения.

Но сегодня власти РФ и пропагандисты на зарплате продолжают вкладывать в голову россиянам, что это "Киев перешел границы", использовав беспилотники. И вообще, мол, это "настоящий терроризм". Тут, как говорится, без комментариев.

В том, к чему приведет такая "война городов", у россиян мнения разнятся. Глубинный народ застрял в своей дремучести и готов с закрытыми глазами, как стадо, следовать за сошедшим с ума вожаком. Но есть и проблески благоразумия о последствиях.

"Да, на одной стороне несколько бедных стран и распадающийся ОДКБ, а на другой вся Европа и США.... Кто же выиграет? Вопрос сложный", – иронично прокомментировал тематическую аналитику в Telegram один россиянин.

А еще один оккупационный паблик выдал сообщение: "Атака беспилотников по Москве – это только начало. Если украинцы пошли на такой шаг, значит у них есть еще козырь в рукаве. Готовьтесь к худшему".

Тем временем некоторые жители страны-агрессора продолжают мечтать о том, как стереть Киев с лица земли (а следом и всю Украину) – использовав уже и ядерное оружие.

Но мнения и тех, и других сходится в одном: в ближайшее время стоит ожидать обострения ситуации и расширения географии ударов по территории РФ, а также повышении их интенсивности.

Как говорится – добро пожаловать в наш мир: украинцы в таком аду живут уже 15 месяцев. Пора и россиянам прочувствовать на себе, что такое война – теперь она пришла к ним домой. А выход на самом деле очень прост: немедленно вывести оккупационные войска из Украины.