'Нужно выбирать новое руководство страны': на росТВ неожиданно заговорили, что Путина нужно менять. Видео

Очередное пропагандистское шоу на федеральном телевидении России пошло не по плану. Один из спикеров внезапно выдал, что в стране-агрессоре пришло время менять президента.

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Более того, пропагандист в открытую призвал в следующем году выбрать другого президента вместо диктатора Владимира Путина. Фрагмент пропагандистского шоу опубликован в Telegram (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

Поменять российского диктатора предложил президент института региональных проектов и законодательства Борис Надеждин. По его словам, в случае смены главы Кремля государство-террорист РФ якобы сможет вернутся к нормальным отношениям с Европой.

Также он открыто призвал на предстоящих президентских выборах в 2024 году избрать кого-то другого вместо Путина.

"При нынешнем политическом режиме нам не светит вернутся к Европе. Надо просто выбрать другое руководство страны, которое прекратит эту историю с Украиной и выстроит нормальное отношение с европейскими странами. И все станет на свои места. В следующем году выборы президента, надо другого какого-то выбрать, а не Путина и все будет хорошо", – выдал пропагандист.

Не удивительно, что такая риторика всерьез встревожила ведущих пропагандистского телеканала. После призыва сменить политический режим в РФ ведущие призвали спикера контролировать высказывания.

Напомним, в эфире ток-шоу на НТВ эксперт-пропагандист вынужден был признать, что так называемая спецоперация, объявленная Кремлем, нанесла сокрушительный удар по самим идеалам "русского мира".

Ранее одиозный российский пропагандист Владимир Соловьев пожаловался на очередной приступ тревоги из-за плачевного положения российской оккупационной армии. Однако на этот раз он принялся пугать весь цивилизованный мир не ядерным, а климатическим оружием.

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