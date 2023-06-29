Все разбегаются как ошпаренные тараканы, Путин больше не управляет страной. Интервью с Курносовой

Попытка "госпереворота", предпринятая хозяином ЧВК "Вагнер", "поваром Путина" Евгением Пригожиным показала, что при малейшей опасности кремлевские элиты "разбегаются как ошпаренные тараканы", а сам российский диктатор Владимир Путин уже не управляет страной. Обращение к россиянам, которое он сделал 26 июня, также продемонстрировало, что от главы Кремля сбежали даже толковые спичрайтеры – в его речи не было ни одного месседжа.

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Сегодня Путин в растерянности, но истерически пытается доказать, что "все идет по плану". История с Пригожиным доказала: военный способ смены власти в России вполне реалистичен. Такое мнение в эксклюзивном интервью OBOZREVATEL высказала российская оппозиционерка Ольга Курносова.

– 26 июня Путин впервые после "госпереворота" Пригожина выступил перед россиянами. Лукашенко должен был обратиться к нации в тот же день, но перенес его на 27 июня. Какие выводы можно сделать из речей этих двух диктаторов?

– По поводу обращения Путина – трудно комментировать текст, в котором полностью отсутствуют какие бы то ни было смыслы. Создается впечатление, что толковые спичрайтеры Путина разбежались во время мятежа, остались только те, кто пишут новогодние обращения. Это абсолютно пустая история, во всем обращении нет ни одного месседжа.

На мой взгляд, это показывает то, что Кремль в растерянности, но истерически пытается изобразить, что все в порядке, никакой паники, бегства из Москвы и прочего не было, что все идет по плану.

Что касается Лукашенко, то я уверена, что реальные переговоры с Пригожиным вел Дюмин (губернатор Тульской области РФ Алексей Дюмин, – Ред.). Тем не менее, Лукашенко выступил в качестве ширмы.

Почему эти обращения развели по времени? Потому что вся эта история показала, что Лукашенко с точки зрения политической на голову выше Путина. Если бы они еще одновременно обращались к людям, то это еще раз стало бы очевидным. Но от этого переноса ситуация не меняется.

Путин показал себя абсолютно не управляющим страной и вынужденным обратиться хотя бы за политической поддержкой к Лукашенко, чтобы тот помог эту ситуацию как-то пристойно завершить. Хотя это отнюдь не пристойное завершение, когда, по большому счету, Лукашенко спасает Путина.

– Как вы оцениваете позиции путинского режима? Можно ли сказать, что он дал трещину? Вы сказали, что Путин не управляет страной, но, наверное, уже не в первый день.

– Конечно, он не в первый день не управляет страной, но сейчас все увидели собственными глазами, что это так. Что при малейшей опасности все просто разбегаются как ошпаренные тараканы. Что мы видели? Разлетающиеся бизнес-джеты, самолеты государственного авиаотряда "Россия", которые летели в разные стороны, только чтоб не оставаться в Москве.

Российская оппозиционная эмиграция все время критиковала Илью Пономарева, который выступал за военный способ смены Путина, но история с Пригожиным показала, что военный способ реалистичен. И, скорее всего, это единственный возможный способ поменять диктатуру на что-то более вменяемое.

Все абсолютно изменилось за эти дни. Единственное, что сегодня расстраивает – это информация о том, что западные партнеры просили Украину никак не использовать мятеж Пригожина для того, чтобы переломить ситуацию на фронте. Это очень печальное известие, потому что по-прежнему нет понимания, что, только убрав Путина, мир может жить спокойно и в безопасности.

Дескать, мы не вмешиваемся во внутренние дела… А если они там будут нажимать на красную кнопку, вы тоже не будете вмешиваться? Хотелось бы, чтобы эта позиция изменилась. Мне кажется, главное, что должен понять коллективный Запад – что с Путиным покоя им не видать.

– Вы сказали, Путин не управляет страной. Кто сегодня управляет Россией?

– Ею особенно никто не управляет. Каждый занимается чем-то своим. Что мы видели во время похода Пригожина? Кто-то разбегался, кто-то взрывал мосты, кто-то пытался разрыть асфальт на дорогах. Так это и есть. Каждый занимается чем-то своим, при этом пытаясь, пока есть возможность, набить карманы и с этими деньгами куда-то убежать.

Это закономерный итог любой диктатуры. И прямо сейчас мы его воочию наблюдаем.