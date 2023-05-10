Курносова: Путин не знает, что делать дальше, его болото может пошатнуться. Интервью

Во время парада победы в Москве 9 мая кремлевский диктатор Владимир Путин просто повторял нарративы, которые эксплуатировал на протяжении последнего года. Причина проста: он не знает, что делать дальше и как изменить ситуацию в свою пользу. Единственный успех Кремля – тот факт, что им удалось собрать на параде пул из семи глав постсоветских государств, которых заманивали туда самыми разными способами.

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Вместе с тем в среде российских олигархов наметились явные подвижки. Им не нравится то, что делает агрессор, но они еще не готовы открыто выступить против него или просто выйти из путинской орбиты. Главный сдерживающий фактор для них – огромные деньги, которые они продолжают зарабатывать в РФ. Но в результате контрнаступления украинской армии это "болото" может прийти в движение. Украина и Запад могут способствовать этому, если будут действовать нестандартно. Такое мнение в эксклюзивном интервью OBOZREVATEL высказала российская оппозиционерка Ольга Курносова.

– Какой вывод можно сделать из риторики Путина во время парада победы, которая, как мы видим, не меняется, несмотря на отсутствие достижений на украинском фронте? Почему Путин настолько уверен в своей правоте?

– Я бы объяснила это обратным образом. Когда до парада победы меня спрашивали, услышим ли мы что-то новое от Путина, я говорила, что не услышим. Собственно, мои слова подтвердились. Это говорит о том, что у него нет представления о том, что делать дальше. Путин идет по накатанной колее, повторяет все то, что говорил последний год.

Как изменить ситуацию, он не понимает, поэтому повторяется и думает, что все остальные это съедят. Но на самом деле, если внимательно посмотреть, то все усилия Кремля в этот раз были нацелены на то, чтобы собрать хоть какое-то количество зарубежных гостей на парад победы. Я уж не знаю, что они делали, но, как мы видим, некоторое количество глав бывших советских республик им удалось собрать. Я думаю, что это они записывают себе в актив.

– Действительно, на параде присутствовали Токаев, Джапаров, Мирзиёев, Рахмон, Пашинян, Бердымухамедов и Лукашенко. Почему они, несмотря ни на что, продолжают ездить на эти "скрепные" мероприятия Путина? В чем тут секрет?

– У каждого своя причина. Кого-то привлекают какие-то финансовые вливания от России, кого-то, как Армению, Россия просто жестко посадила на обеспечение собственной безопасности. Они не представляют, как сделать это без участия Кремля, плюс история с Карабахом является достаточно острой для Армении.

Кремль старается найти для каждого убедительные аргументы для того, чтобы они приехали. И, как видим, действительно находит эти аргументы. По крайней мере, для части республик бывшего Советского Союза.

– Российский олигарх Андрей Ковалев сделал ряд заявлений в отношении войны в Украине. По его словам, украинский народ люто ненавидит россиян, и в случае победы Украины может произойти что-то похуже волынской резни. Свидетельствуют ли эти заявления об определенных подвижках в менталитете российского бизнес-класса?

– Безусловно, подвижки есть. На мой взгляд, они произошли не сегодня – они начали происходить уже после марта прошлого года, когда стало понятно, что блицкриг не удался и что все расчеты не оправдались.

Но мне кажется, что точно так же, как Кремль пытается искать аргументы, чтобы притащить лидеров стран на парад победы в Москве, точно так же Западу и Украине необходимо быть более гибкими в том, чтобы искать подходы к российским олигархам. Не только кнут, но и пряник. Не только санкции, но и дать более четкое представление о том, что необходимо сделать, чтобы выйти из режима санкций.

Конечно, есть комиссия Макфола-Ермака, они работают над этим. Но я думаю, что все равно эти подходы должны быть более разнообразными, если мы хотим разбить это единство российской элиты вокруг Путина. В любом случае, на мой взгляд, лучше, чтобы этого единства не было, чем чтобы оно было.

– Действительно, не впервые подобные настроения присутствуют у российских олигархов. Мы помним о телефонном разговоре Иосифа Пригожина и Фархада Ахмедова, где оба критиковали Путина. Но после того, как запись была слита в сеть, они оправдывались – дескать, это фейк, созданный нейросетью. Мы видим, что пока российские олигархи не готовы вступить в прямое противостояние с Путиным. Почему его позиции настолько сильны?

– Деньги. Они продолжают зарабатывать в России большие деньги. Соответственно, они должны видеть какую-то альтернативу, для них должен быть какой-то понятный выход – что делать для того, чтобы, если они изменят свою позицию, не потерять так много денег.

Простых рецептов нет. Если бы были простые рецепты, то, наверное, победа Украины уже давно состоялась бы. Но я призываю всех думать нешаблонно, искать разные подходы, разные пути. Потому что чем меньше людей будет оставаться вокруг Путина, тем сильнее будет весь мир и тем слабее будет Путин.

– Если готовящееся контрнаступление украинской армии будет достаточно успешным или будет освобождена вся оккупированная территория, включая Крым, насколько это пошатнет позиции Путина в России?

– Пока диктатура – полицейская, военная – достаточно сильна, революции в России ожидать не стоит. Но то, что в России есть, по крайней мере, 20-25% людей, которые с замиранием сердца ждут украинского контрнаступления и надеются на победу Украины, это абсолютно точно.

Я думаю, что в результате контрнаступления это болото тоже может начать шататься. Это достаточно сложная работа с людьми, ее нужно вести. Повторюсь – простых рецептов победы нет, все рецепты сложные. Но не надо бояться этой сложности, а надо действовать всеми доступными способами для достижения цели.

А цель может быть одна – отстранение Путина от власти и изменение того диктаторского преступного режима, который сейчас завладел Россией.