'Все идет по плану': награжденному 'за мужество' мэру горящего Шебекино устроили разнос в сети

Жители пограничного города Шебекино в Белгородской области России, в котором на данный момент уже развернулись боевые действия, жалуются на бездействие администрации и лично мэра Владимира Жданова. При этом сам чиновник получил орден "за мужество и самоотверженность", а также личный телефонный разговор от Владимира Путина.

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Свое возмущение шебекинцы выразили на странице Жданова в запрещенной в Украине соцсети "Вконтакте". Они заявляют, что не могут связаться с администрацией, телефоны не отвечают. При этом в городе появились проблемы с энерго- и водоснобжением, более того – на одной из улиц загорелся жилой дом, который никто не тушит.

Также мэр Шебекино заявил, что у города нет возможности эвакуировать всех, а тем более сделать это централизованно якобы "из-за обстрелов со стороны Украины". В результате люди безуспешно пытаются добиться возможности выехать, вывезти родственников или просто получить какие-то выплаты за потерянные дома и квартиры. Кроме того, многие просят помочь приостановить выплаты по кредитам. А тем временем в Шебекино процветает мародерство.

Напомним: 4 июня российские добровольцы, воюющие на стороне Украины, заявили о заходе передовой штурмовой группы в пригород Шебекино. Они отметили, что продвигаются вперед с боями, однако когда было снято опубликованное видео, неизвестно.

Ранее легион "Свобода России" показал новые видео боевых действий в Белгородской области. Российские добровольцы опубликовали кадры с обстрелами по центрам расположения живой силы и техники ВС РФ, а также обвинили российские войска в обстрелах из тяжелой артиллерии домов мирных жителей села Новая Таволжанка Шебекинского района Белгородской области.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– 2 июня Шебекино снова затянуло дымом. Местные власти заявили о новом обстреле города;

– 3 июня в сети появились новые кадры из Шебекино Белгородской области РФ, где шли бои. Там показан опустевший и разрушенный город.

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