Российские добровольцы показали кадры захода штурмовиков в пригород Шебекино. Видео

Российские добровольцы, воюющие на стороне Украины, заявили о заходе передовой штурмовой группы в "пригород Шебекино". Они отметили, что продвижение идет с боями.

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В подтверждение своих слов россияне опубликовали видео с передвижением бойцов по неназванному населенному пункту. Оно появилось в Telegram-канале "Русского добровольческого корпуса".

"Снова на родной земле! Передовая штурмовая группа РДК и ЛСР заходят с боями в пригород Шебекино", – отмечено в подписи к видео.

На кадрах видно, как бойцы – судя по всему, численностью в несколько десятков человек – передвигаются по населенному пункту вдоль асфальтированной дороги. Часть из них рассредоточивается среди жилой застройки.

Незадолго до этого это же видео было опубликовано в Telegram-канале легиона "Свобода России". Однако спустя несколько минут оно было удалено. Повторно видео запостили уже после того, как его показали в РДК.

"Заходим! Передовая штурмовая группа Легиона и РДК заходит в пригород Шебекино. Мы возвращаемся домой", – отметили "легионеры" в подписи к видео.

Точных данных относительно того, когда именно было снято это видео, на данный момент нет. Точно так же, как неизвестно, где в данный момент находятся россияне-добровольцы.

В то же время украинский журналист Роман Шрайк геолоцировал местность на опубликованном видео. По его данным, кадры были сняты на улице Песчаная в Новой Таволжанке – селе, расположенном примерно в 10 км от Шебекино.

"Геолокация. До Шебекино далековато", – написал он.

"Когда было сделано видео, все так же неясно", – подчеркнул Шрайк.

Напомним, ранее легион "Свобода России" показал новые видео боевых действий в Белгородской области. Российские добровольцы показали кадры с обстрелами по сосредоточению живой силы и техники ВС РФ, а также обвинили российские войска в обстрелах с тяжелой артиллерии домов мирных жителей села Новая Таволжанка Шебекинского района Белгородской области.