Шебекино в РФ снова затянуло дымом: фото и видео свежей "бавовны"
На территории страны-агрессора России случилось новое ЧП. Шебекино Белгородской области, которое находится близ границы с Украиной, вновь затянуло дымом.
Местные паблики уже опубликовали фото и видео свежей "бавовны". По ним видно, что город поглотил густой дым (чтобы просмотреть фото и видео, доскролльте до конца страницы).
На видео видно, что густой черный дым буквально заволок небо над городом.
Местные власти уже заявили о новом обстреле города.
В частности губернатор региона Вячеслав Гладков сказал, что дым – это последствия обстрела.
Именно в результате атаки и произошло возгорание. Глава российского региона признал, что пожар случился на одном из промышленных предприятий. Однако, на каком именно – не уточнил.
Отметим, российские депутаты и пропагандисты снова показали свой низкий уровень интеллекта. Оказалось, что они даже не могут запомнить название популярного в последнее время города в Белгородской области Шебекино.
Как сообщал OBOZREVATEL, в стране-террористе РФ заявили, что на границе с Белгородской областью якобы идет бой. Россияне пожаловались, что "диверсанты" атаковали пропускной пункт "Шебекино" с помощью танков.
В Белгородской области России в ночь на 1 июня местные жители вновь пожаловались на мощные взрывы. Россияне паниковали и публиковали в сети видео "бавовны", а губернатор области Вячеслав Гладков заявил о "работе ПВО".
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