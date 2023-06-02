Шебекино в РФ снова затянуло дымом: фото и видео свежей 'бавовны'

На территории страны-агрессора России случилось новое ЧП. Шебекино Белгородской области, которое находится близ границы с Украиной, вновь затянуло дымом.

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Местные паблики уже опубликовали фото и видео свежей "бавовны". По ним видно, что город поглотил густой дым (чтобы просмотреть фото и видео, доскролльте до конца страницы).

На видео видно, что густой черный дым буквально заволок небо над городом.

Местные власти уже заявили о новом обстреле города.

В частности губернатор региона Вячеслав Гладков сказал, что дым – это последствия обстрела.

Именно в результате атаки и произошло возгорание. Глава российского региона признал, что пожар случился на одном из промышленных предприятий. Однако, на каком именно – не уточнил.

Отметим, российские депутаты и пропагандисты снова показали свой низкий уровень интеллекта. Оказалось, что они даже не могут запомнить название популярного в последнее время города в Белгородской области Шебекино.

Как сообщал OBOZREVATEL, в стране-террористе РФ заявили, что на границе с Белгородской областью якобы идет бой. Россияне пожаловались, что "диверсанты" атаковали пропускной пункт "Шебекино" с помощью танков.

В Белгородской области России в ночь на 1 июня местные жители вновь пожаловались на мощные взрывы. Россияне паниковали и публиковали в сети видео "бавовны", а губернатор области Вячеслав Гладков заявил о "работе ПВО".

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