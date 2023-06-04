Легион 'Свобода России' показал новые видео боевых действий в Белгородской области

В легионе "Свобода России" заявили о продолжении операции на территории Белгородской области. Там показали кадры боев в Шебекинском районе.

Видео дня

В частности, российские добровольцы, воюющие на стороне Украины, наносят удары по пехоте и технике ВС РФ. Видео из Белгородской области появилось в Telegram-канале легиона.

Так, добровольцы опубликовали видео, на котором видно, как их БпЛА выискивают российских военных возле жилой застройки. Судя по дыму, поднимающемуся над местностью, поиски заканчиваются ударами.

"Продолжаем уничтожать врага. Россия будет свободной!" – подписали видео бойцы легиона.

Чуть позже добровольцы поделились еще одним роликом. На нем видны последствия ударов по лесополосе. Там, как отмечают в легионе "Свобода России", прячутся пехота и техника ВС РФ.

"Вражеская пехота и техника прячется в посадках, думая, что мы их там не найдем. Но мы найдем. Сдавайтесь, если хотите сохранить свою жизнь", – призвали в легионе.

Видео, вероятно, были сняты в Шебекинском районе. Ведь накануне вечером в легионе анонсировали там "жаркую погоду".

"Прогноз погоды на завтра в Шебекинском районе: ожидается небольшая облачность и задымление. Погода жаркая", – гласило сообщение.

Также "легионеры" обвинили войска РФ в обстрелах домов гражданского населения в районе Новой Таволжанки.

"В районе Новой Таволжанки идут активные бои. Путинские войска продолжают крыть тяжелой артиллерией дома с мирными жителями. Призываем местных не выходить из укрытий. Скоро мы вместе с побратимами из РДК принесем мир во всю Россию! А пока — продолжаем бой", – заявили они.

Напомним, 1 июня в РДК показали кадры боев в пригороде Шебекино: стрельба там не стихала.

На следующий день добровольцы показали кадры "бавовны" в Шебекино и рассказали о продвижении в РФ. В легионе "Свобода России" намекнули на поражение скопления российских сил.

Уже 3 июня российские добровольцы заявили о новом рейде в Белгородскую область. Основной задачей они ставят перед собой полное освобождение региона, оккупированного, по их мнению, Кремлем.