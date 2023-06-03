Людей на улицах почти нет, есть случаи мародерства: в сети появились новые кадры из Шебекино, где шли бои. Видео

В сети появились новые кадры из Шебекино Белгородской области РФ, где шли бои. Там показан опустевший ии разрушенный город.

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Судя по кадрам, людей на улицах почти нет. Кроме того, есть случаи мародерства (чтобы просмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

Отмечается, что когда-то цветущий город с населением в 40 тысяч человек, в одночасье превратился в призрак.

Улицы почти опустели. В городе орудуют мародеры.

"Выносят всё абсолютно", – сообщают очевидцы.

На видео, предположительно, местные жители разграбили комиссионный магазин. Они грабят магазины, выносят бытовую технику и телефоны.

Множество зданий повреждено или разрушено. К слову, за сутки по Шебекинскому городскому округу выпущен 371 боеприпас, в городе продолжается эвакуация.

Кроме того, СМИ сообщают, что в городе пропала мобильная связь и интернет.

Как сообщал OBOZREVATEL, в стране-террористе РФ заявили, что на границе с Белгородской областью якобы идет бой. Россияне пожаловались, что "диверсанты" атаковали пропускной пункт "Шебекино" с помощью танков.

В Белгородской области России в ночь на 1 июня местные жители вновь пожаловались на мощные взрывы. Россияне паниковали и публиковали в сети видео "бавовны", а губернатор области Вячеслав Гладков заявил о "работе ПВО".

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