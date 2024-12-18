Вода смывала все на своем пути: в Сочи вышла из берегов река, затопила дома и авто. Фото и видео

В ночь на 18 декабря в Сочи произошло повышение уровня реки Херота до критического уровня. В результате происшествия дома, улицы и федеральная трасса ушли под воду.

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Также на одном из участков парализовано железнодорожное движение. Об этом пишут российские Telegram-каналы.

Ночью вода затопила придомовые территории на улицах Дачной и Петрозаводской. Кроме того, в результате природного катаклизма пострадал поселок Мацест.

В некоторых районах города отключено электричество, а движение на улицах затруднено из-за упавших деревьев. В микрорайоне Кудепста поток воды снёс автомобили, а из домов водой выносило мебель.

Вследствие происшествия движение по федеральной трассе Сочи – Адлер перекрыто. Кроме того, прекращено железнодорожное сообщение на перегоне Дагомыс – Мамайка.

Вдобавок к потопу жители Сочи жалуются на сильный снегопад и порывы ветра. Власти города и спасательные службы заявили, что "взяли ситуацию под контроль". Также чиновники отчитались, что специалисты уже приступили к оценке нанесенного ущерба и организации работ по устранению последствий стихии.

Напомним, 17 декабря на пляжах российской Анапы ухудшилась ситуация из-за аварии танкеров "Волгонефть" возле Керчи. На побережье продолжало выносить все больше мазута.

Ранее сообщалось, что два российских танкера с мазутом утром 15 декабря почти затонули у побережья временно оккупированного Крыма. Штормовое море буквально разломило пополам корабли "Волгонефть-212" и "Волгонефть-239", погиб один из членов экипажа.

Как сообщал OBOZ.UA, 17 декабря в акватории Черного моря зафиксировали очередную аварию российского нефтяного танкера. В этот раз протекание мазута произошло на танкере "Волгонефть-109".

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