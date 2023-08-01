В столице РФ снова пожаловались на атаку БПЛА: из башни 'Москва-Сити' валит дым. Фото и видео

Жители страны-агрессора России в ночь на 1 августа снова пожаловались на взрывы в центре Москвы. Несколько беспилотников якобы атаковали столицу РФ, а один из них снова долетел до бизнес-центра "Москва-Сити".

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Соответствующие фото и видео публиковали в сети российские пропагандистские каналы в Telegram. По слова очевидцев, они слышали громкие взрывы, после чего над одной из башен "Москва-Сити" появился дым.

Внимание! На видео присутствует ненормативная лексика!

Возле здания полицейские перекрыли движение, скапливается специальная техника.

Мэр Москвы Сергей Собянин подтвердил взрывы в российской столице. Представитель оккупантом заявил, что "несколько беспилотников при попытке пролета в Москву были сбиты средствами ПВО".

Он признал, что один БПЛА долетел до той же башни в "Москва-Сити, что и в прошлый раз. Поврежден фасад на уровне 21 этажа.

РосСМИ заявили, что аэропорт Внуково временно закрыт "из-за атаки беспилотников". Вылеты из него отменены.

Кроме того, взрывы слышали в подмосковном Одинцово. Пропагандисты заявили, что там якобы "сработала система ПВО".

В минобороны страны-агрессора заявили, что "два украинских БПЛА уничтожены средствами ПВО над территорией Одинцовского и Нарофоминского районов Московской области".

"Еще один беспилотник был подавлен средствами радиоэлектронной борьбы и, потеряв управление, потерпел крушение на территории комплекса нежилых зданий "Москва-Сити", – сказано в сообщении.

Издание Astra пишет, что дрон атаковал ту же башню "Москва-Сити", что и в прошлый раз. На 21 этаже башни IQ-Квартала находится Министерство экономического развития РФ.

Как сообщал OBOZREVATEL, 30 июля в Москве снова пожаловались на атаку неизвестных беспилотников. Один из них врезался в бизнес-центр "Москва-Сити".

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