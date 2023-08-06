В российском аэропорту 'Внуково' срочно ввели в действие план 'Ковер', задержаны десятки рейсов: говорят об атаке дрона

В одном из основных аэропортов Москвы – "Внуково" срочно ввели в действие план "Ковер". Из-за этого 11 рейсов задержаны на вылет и 15 на прилет.

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Осблуживание рейсов в аэропорту преркащено как минимум на час. Об этом пишут российские пропагандистские СМИ.

Стоит отметить, что сигнал "Ковер" подают силы противовоздушной обороны страны-агрессора РФ в исключительных случаях. В частности, план вводится в действие при появлении в воздушном пространстве неопознанных воздушных судов и других объектов.

По словам мэра Москвы Сергея Собянина, около 11:00 была попытка прорыва на столицу страны-агрессора РФ беспилотника. Чиновник заявил, что на подлёте силами противовоздушной обороны БПЛА якобы был уничтожен.

В то же время согласно информации пресс-службы аэропорта "Внуково" рейсы задерживаются как минимум на час-полтора. При этом информации о сроках возобновления воздушного сообщения пока нет.

Стоит отметить, что заявления Собянина об "успешной" работе ПВО не сильно утешили россиян. Граждане страны-агрессора устроили истерику, в частности, из-за того, что власти не объявили воздушную тревогу из-за атаки БПЛА. Также россияне пожаловались, что дроны уничтожают только на подлете к Москве, поэтому в области слышны громкие взрывы.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– В ночь на 1 августа несколько беспилотников снова атаковали столицу России. Один из них попал в то же здание в "Москва-сити", что и в предыдущий раз.

– В ночь на 30 июля в столице РФ раздались взрывы – Москву атаковали неизвестные БПЛА. Один из них врезался в бизнес-центр "Москва-Сити".

– 28 июля в России также жаловались на ночную атаку беспилотника на Москву. В комментариях Telegram-каналов россияне изрядно возмущены тем, что на второй год так называемой "спецоперации" дроны уже начали долетать до самой столицы РФ.

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