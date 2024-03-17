В трех аэропортах России после атак БПЛА ввели ограничения

Утром 17 марта сразу в трех аэропортах Московской области ввели ограничения. Федеральное агентство воздушного транспорта РФ заявило, что такие меры связаны с "обеспечением безопасности".

Стоит отметить, что особый режим в аэропортах ввели после атаки БПЛА. Об этом пишут российские СМИ.

Речь идет о московских аэропортах "Внуково" и "Домодедово". Также ограничения введены в аэропорту "Жуковский" в Московской области.

"Для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов с 09:39 мск 17 марта (воскресенье) на работу аэропортов Внуково, Домодедово и Жуковский введены ограничения", – говорится в сообщении.

Россияне заявили, что экипажи воздушных судов, авиадиспетчеры и службы аэропортов принимают все необходимые меры для обеспечения безопасности полетов.

На сайтах аэропортов "Внуково" и "Жуковский" появилась информация о задержке нескольких рейсов. Россияне перенесли вылеты нескольких самолетов на 30-40 минут.

Напомним, в России пожаловались на "атаку дронов на Москву" и заявили, что она была "отбита". В частности, от БпЛА в ночь на 17 марта "отбивалось" Домодедово, где расположен одноименный аэропорт.

Также в ночь на 17 марта БПЛА атаковали Краснодарский край РФ. После взрывов в Славянске-на-Кубани вспыхнул пожар на очередном нефтеперерабатывающем заводе.

Как сообщал OBOZ.UA, ночью кроме Москвы и Кубани на атаки дронов пожаловались еще четыре области России. В российском минобороны уже традиционно заявили, что "атака была пресечена".