В Ростове, Казани и Орле снова раздались взрывы: над городами взвился черный дым. Видео

В ночь на 22 декабря в российских городах Ростов-на-Дону и Казань были слышны звуки взрывов. По предварительным данным, взрывы явились следствием атак беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), направленных на военные объекты.

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В результате инцидентов над городами поднялся густой черный дым, а в воздухе чувствовался запах гари. Об этом сообщают российские Telegram-каналы.

Взрывы в Ростове

Жители Ростова сообщают, что взрывы раздавались в нескольких районах города, в том числе в центре, на Военведе, Северном и Суворовском Сирене раздавались по всей Ростовской области, объявлена опасность в связи с атакой БПЛА. Звуки взрывов и работу систем ПВО зафиксировали на видео.

Центральную часть города затянуло густым туманом с характерным запахом гари.

В то же время, жители региона жалуются на перебои с интернетом и связью. По данным местных мониторинговых каналов, проблемы могут быть связаны с ограничениями, введенными региональными властями в ночное время.

Взрывы в Казани

Подобная ситуация произошла в Казани, где также сообщают о взрывах. По данным местных СМИ, аэропорт Казани временно закрыли на вылет и прилет. Официальные причины этого решения не разглашаются, однако, очевидно, что ситуация связана с повышенной угрозой атак беспилотников.

Взрывы в Орле

Взрывы раздаются и в городе Орел. В частности, прилеты зафиксированы в районе нефтебазы.

Напомним, в субботу, 21 декабря, в российской Казани был громко - сам город и республику Татарстан в целом массированно атаковали дроны.

Утром 21 декабря над воздушным пространством республики Татарстан в РФ ввели план "Ковер" из-за масштабной атаки дронов.

Они атаковали столицу республики Казань. Россияне заявили, что один из БПЛА якобы попал в жилой комплекс "Лазурные небеса", там начался пожар.

Как сообщал OBOZ.UA, по предварительным данным, целью атаки БПЛА на Казань был авиационный завод имени Горбунова. В результате работы РЭБ и ПВО часть беспилотников попала в многоэтажные дома.

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