'Как вам Киев за три дня?' Россияне публикуют фото якобы обломков дронов из Казани с посланиями от ВСУ

В субботу, 21 декабря, в российской Казани был громко – сам город и республику Татарстан в целом массированно атаковали дроны. После этого граждане РФ показали якобы обломки БПЛА, которые они обнаружили.

Видео дня

На этих фрагментах можно увидеть надписи – утверждается, что это послания украинских военных. Соответствующие кадры россияне публиковали в сети.

Так, на обломке дрона, якобы атаковавшего Казань, на русском языке написано "Как вам Киев за три дня?".

Также на фрагменте дрона можно увидеть послание к "гарантам". "Мы вам не верим!", – сказано на нем.

Напомним: утром 21 декабря над воздушным пространством республики Татарстан в РФ ввели план "Ковер" из-за масштабной атаки дронов.

Они атаковали столицу Казанской республики. Россияне заявили, что один из БПЛА якобы попал в жилой комплекс "Лазурные небеса", там начался пожар. В сети также появилось видео момента попадания БПЛА в многоэтажку в Казани.

Как сообщал OBOZ.UA, по предварительным данным, целью атаки БПЛА на Казань был авиационный завод имени Горбунова. В результате работы РЭБ и ПВО часть беспилотников попала в многоэтажные дома.

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