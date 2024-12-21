'Вот у*бало, аж машину потрясло!' Появились видео момента попадания БПЛА в многоэтажку в Казани

Утром 21 декабря город Казань, столица республики Татарстан в Российской Федерации, подвергся атаке беспилотных летательных аппаратов. В сети активно распространяются новые видеозаписи, зафиксировавшие момент попадания дронов в жилые дома в городе.

Видео дня

Так, российские медиа публикуют кадры, на которых можно увидеть попадание в четырехэтажное здание, а также реакцию местных жителей на эти события. В результате попадания начался пожар.

Внимание! На видео присутствует ненормативная лексика!

На другом видео зафиксирован момент, когда беспилотник попал в крышу жилого комплекса под названием "Манхэттен", после чего вспыхнул огонь.

Взрывы вызвали значительный резонанс среди местных жителей, ведь подобные инциденты не типичны для Казани, которая находится далеко от линии боевых действий. В частности, из-за атаки беспилотников местные власти уже отменили всю новогоднюю программу в Казани.

Ранее сообщалось, что утром, 21 декабря, город Казань атаковали беспилотные летательные аппараты. Россияне утверждают, что один из БПЛА якобы попал в жилищный комплекс "Лазурные небеса". Пожар в жилой многоэтажке в Казани начался около 8:00 утра. Жителей поврежденной высотки эвакуируют, а движение вокруг ЖК перекрыто.

Как сообщал OBOZ.UA, в России 20 декабря заявили о якобы украинской ракетной атаке ATACMS по городу Рыльск Курской области. В результате удара в городе зафиксировано много повреждений и исчезла электроэнергия. Есть погибшие и пострадавшие.

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