Над Татарстаном ввели план 'Ковер' из-за масштабной атаки дронов: аэропорт приостановил работу

Утром 21 декабря над воздушным пространством республики Татарстан в РФ ввели план "Ковер". Такой режим закрытого неба означает требование немедленной посадки либо ухода из зоны действия такого режима всех бортов, находящихся в воздухе.

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Ограничения связаны с масштабной атакой беспилотников. Об этом пишут российские пропагандистские СМИ.

По предварительным данным, воздушное пространство закрыто над территорией всего региона. Местные аэропорты не принимают и не отправляют воздушные судна до особого распоряжения.

Сейчас задерживается 13 рейсов на прилёт и вылет. По информации аэропорта "Казань", целый ряд рейсов задерживается на несколько часов.

Также самолеты не могут вылететь из Казани. Часть самолетов отправили на запасные взлетно-посадочные полосы.

Напомним, утром, 21 декабря, город Казань (республика Татарстан, РФ) атаковали беспилотные летательные аппараты. Россияне утверждают, что один из БПЛА якобы попал в жилой комплекс "Лазурные небеса". На месте происшествия начался пожар.

Ранее сообщалось, что в России 21 декабря пожаловались на воздушную атаку. В районе Сочи Краснодарского края местные жители слышали до десятка мощных взрывов, от которых "задрожали окна в рамах и сработала сигнализация".