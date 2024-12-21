Названа настоящая цель дронов в Казани: что оккупанты сделали не так

Утром 21 декабря город Казань в республике Татарстан оказался под массированной атакой дронов. По предварительным данным, целью БПЛА был авиационный завод имени Горбунова.

Видео дня

В результате работы РЭБ и ПВО часть беспилотников попали в многоэтажные дома. Об этом в Telegram сообщил советник мариупольского городского головы Петр Андрющенко.

По его словам, БПЛА заходили на Казань по реке Волга и двигались в направлении авиационного завода. По маршруту полета БПЛА попали в многоэтажные дома.

Андрющенко подчеркнул, что дроны прилетели в жилые дома вследствие работы средств радиоэлектронной борьбы ВС РФ. При этом он отметил, что минобороны РФ отчиталось о сбитии, а не о "очередной террористической атаке киевского режима".

Также известно, что рядом с авиационным заводов имени Горбунова обнаружили обломки ПВО. Однако этот факт кремлевские пропагандисты и местные чиновники в Казани скрывают.

Кроме того, в сети сообщали, что целью беспилотных летательных аппаратов был Казанский пороховой завод. Предприятие занимается изготовлением пороха к стрелковому оружию, к выстрелам систем ближнего боя, зарядов для стартовых ракетных двигателей гранатометов и патронов для сухопутной, авиационной и морской артиллерии.

Казанский авиационный завод – это одно из крупнейших предприятий авиационной промышленности РФ. Там производят стратегические бомбардировщики Ту-160 и ремонтируют Ту-22М3. С 2023 года завод находится под санкциями стран Евросоюза так как он производит и ремонтирует стратегические бомбардировщики, которые используются российскими войсками в войне против Украины.

Напомним, утром, 21 декабря, город Казань (республика Татарстан, РФ) атаковали беспилотные летательные аппараты. Россияне утверждают, что один из БПЛА якобы попал в жилой комплекс "Лазурные небеса". На месте происшествия начался пожар.

Ранее сообщалось, что в сети активно распространяются новые видеозаписи, зафиксировавшие момент попадания дронов в жилые дома в городе.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!