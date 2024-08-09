В российском Липецке прогремели взрывы: пишут о прилет в районе военного аэродрома. Фото и видео

В российском городе Липецк в ночь на пятницу, 9 августа, пожаловались на громкие взрывы. Губернатор области заявил о "массированной атаке БПЛА и работе ППО, а позже написал про повреждение объекта энергетической инфраструктуры. Однако в сети писали, что якобы есть прилет по военному аэродрому российских оккупационных войск.

Видео дня

Российские каналы в Telegram публиковали кадры из Липецка. На видео слышны громкие взрывы и детонацию, а также видно зарево.

В то же время украинский мониторинговый канал Monitor писал, что вражеская авиация покидает аэродром "Липецк" после серии мощных взрывов.

Губернатор Липецкой области Артамонов написал, что "произошла детонация взрывоопасных объектов вдали от гражданских строений".

"В результате падения БПЛА поврежден объект энергетической инфраструктуры. Есть нарушения электроснабжения. Специалисты приступили к восстановительным работам", - говорится в его сообщении.

Позже в сети написали, что по предварительной информации, прилет в Липецке был по аэродрому, там произошел пожар. Канал Monitor написал об уничтожении склада с боеприпасами российских оккупационных войск.

Отметим, что на аэродроме в Липецке дислоцируется 4-й Центр боевого применения и переучивания лётного состава. На этом объекте оккупанты занимаются обучением летного и инженерно-технического состава, а также разработкой методик боевого применения авиационных комплексов.

В ночь на 17 декабря 2023 года дроны уже атаковывали военную авиабазу армии РФ в Липецкой области. Захватчики выдали, что на военном объекте якобы взорвался "сбитый" беспилотник. При этом россияне заявили, что "повреждений и пострадавших нет".

Около 5 утра губернатор объявил о введении режима ЧС на территории Липецкого муниципального округа "для ликвидации последствий детонации взрывоопасных объектов".

Объявлена эвакуация населенных пунктов: Копцевы хутора, Федоровка, Яковлевка, Тынковка.

"Готовятся пункты временного размещения и транспорт. Жителям указанных населенных пунктов необходимо следовать указаниям представителей экстренных служб", – заявил он.

Как сообщал OBOZ.UA, в Курской области РФ в ночь на 9 августа прогремели мощные взрывы. По данным СМИ, вблизи села Октябрьское Рыльского района была уничтожена на марше колонна бронетехники РФ, на месте прилетов вспыхнул пожар, слышны звуки детонации.

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