В российском Курске вспыхнул мощный пожар: валит черный дым. Фото и видео

В российском Курске утром 2 июля вспыхнул мощный пожар. Из разных уголков города виден черный дым, который валит над местом возгорания.

Видео дня

К тушению огня привлекли 60 сотрудников МЧС РФ и десяток единиц спецтехники. Об этом сообщают российские СМИ и местные паблики, пожар мог вспыхнуть на территории воинской части оккупационной армии.

Первые сообщения о мощном пожаре в центре Курска появились в местных Telegram-каналах после 10 часов утра.

"В Курске пожар. Дым видно из разных точек города. Подробности уточняем", – написал один из них.

Россияне начали публиковать множество фото и видео с черным дымом, который виден из разных точек города.

Впоследствии пожар подтвердил врио губернатора Курской области Алексей Смирнов.

"В настоящее время идёт тушение пожара в центре Курска. На месте работают 10 единиц специальной техники и 60 человек личного состава МЧС России по Курской области. Пожар локализован. Информация о пострадавших не поступала. Причины пожара устанавливаются", – написал он.

Одни местные паблики утверждают, что пожар вспыхнул "в районе проспектов Победы и Дериглазова", другие уточняют, что горит "на улице Карла Маркса". На этой улице зарегистрирована 3754-я центральная авиа-техническая база (в/ч 13830).

Именно на ее территории, по некоторым данным, мог вспыхнуть пожар. По крайней мере, в этом уверены некоторые OSINT-расследователи.

Другие утверждают, что горит стоянка автомобильной техники 3754 авиационно-технической базы, расположенная по координатам 51.77202469061592, 36.19163770965487.

А в InformNapalm добавили, что рядом с упомянутой базой расположен в/ч 64055 (16-я отдельная бригада РЕБ).

Напомним, 30 июня стало известно, что в Иркутской области РФ возник масштабный пожар на складе. Укротить пламя российским пожарным удалось далеко не сразу.

Также 24 июня сообщалось, что в Подмосковье вспыхнул мощный пожар на территории института, разрабатывающего электронику для оборонки.