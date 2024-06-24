В России произошел мощный пожар на территории института, где расположен завод по производству электронных компонентов. Видео

Днем 24 июня в России произошел мощный пожар на территории научно-исследовательского института "Платан". На этом предприятии оккупанты производят электронные компоненты.

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Из-за сильного пламени сотрудники предприятия оказались заблокированными на верхних этажах. Об этом пишут пропагандистские Telegram-каналы.

Научно-исследовательский институт расположен в подмосковном Фрязино. Из окон главного здания валит густой черный дым. Также в РФ жалуются, что на территории института есть завод, который специализируется на изготовлении электронных компонентов и устройств связи.

На месте происшествия работают экстренные службы. Информации о причинах пожара и площади возгорания пока нет.

В то же время известно, что 7 человек заблокированы на седьмом этаже горящего здания института "Платан" во Фрязино. Сотрудники МЧС пытаются к ним пробраться, чтобы эвакуировать. При этом люди машут руками и просят о помощи из разбитых окон.

Напомним, вечером 21 июня в российском Ростове произошел пожар на улице Вятской. Пылали здания Северо-Кавказской базы хранения ресурсов снабжения МВД.

Как сообщал OBOZ.UA, ночью 20 июня беспилотники атаковали нефтебазу в Тамбовской области РФ. В результате удара на объекте возник сильный пожар. В России жалуются, что как минимум три украинских дрона-камикадзе нанесли удары по НПЗ.

Также в России в ночь на 20 июня пожаловались на атаку неизвестных БПЛА в Краснодарском крае – там якобы есть прилет по Афипскому НПЗ. Также было громко в населенном пункте Энем в республике Адыгея.

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