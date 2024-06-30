В Иркутской области РФ возник масштабный пожар на складе: справиться с пламям не удается. Видео

В России за сутки 30 июня произошел второй пожар на складах – в совершенно разных локациях, но одинаково масштабные. После мощного возгорания в Нижнем Новгороде огонь обрушился на город в Иркутской области.

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В обоих случаях российские спасатели долго не могли даже локализовать возгорание. Примечательно, что буквально перед этим россияне жаловались, мол, в РФ происходит какой-то "флешмоб" пожаров.

По данным российских пабликов, пожар произошел в городе Братск. Там горел склад готовой продукции на площади 6000 кв. м. Говорят, что информация о пострадавших не поступала.

Судя по кадрам, огонь охватил доски. На месте ЧП с воспламенением пытались справиться 26 российских пожарных и девять единиц техники.

Утром сотрудники МЧС РФ тушили пожар почти за 4,5 тыс. километров оттуда – в Нижнем Новгороде. Там возгорание площадью до 1000 кв. м охватило склады на территории площадки по утилизации отходов со стороны Московского шоссе. В частности, горели цистерны с лакокрасочными материалами, были слышны взрывы (россияне предупреждали, что внутри помещений могут быть газовые баллоны).

Пожар в Нижнем Новгороде вспыхнул как раз в тот момент, когда российское ПВО "успешно" посбивало "36 дронов ВСУ" в ряде регионов. Об этом отчитывалось минобороны страны-агрессора, которое никоим образом не упомянуло о пожарах.

Как сообщал OBOZ.UA, 24 июня в российском Подмосковье горел научно-исследовательский институт "Платан" в городе Фрязино, где россияне производят электронные компоненты для оборонно-промышленного комплекса. Пытаясь спастись от огня, два человека выпрыгнули из окна и разбились.

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