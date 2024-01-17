В российском Белгороде раздались взрывы: власти заявили об атаке БПЛА. Видео

В России снова неспокойно. Жители Белгорода и Белгородского района сообщают о громких взрывах и звуках, похожих на прилеты.

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Об этом сообщают российские СМИ. Отмечается, что в регионе объявлена ракетная опасность. Как уточнил в своем Telegram-канале губернатор региона Вячеслав Гладков, над Белгородом и Белгородским районом сработала система ПВО. По предварительным данным, пострадавших нет.

"Над областью сбито семь БПЛА. В Белгородском районе есть повреждения в жилом секторе - повреждено остекление в жилом доме, кровля, произошло возгорание хозяйственного сооружения. В одном из поселков произошло отключение электричества. Пожарный расчет и оперативные службы выехали на место. Повреждения уточняются. В светлое время суток проведем дополнительный осмотр", – отметил чиновник.

Как уже уточнили в Министерстве обороны РФ, семь ракет РСЗО и 4 украинских беспилотника были уничтожены над Белгородской областью.

"17 января около 02.40 мск пресечена попытка киевского режима осуществить террористическую атаку с применением ракет реактивной системы залпового огня "Ольха" и БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации", – заявили в ведомстве.

Как сообщал OBOZ.UA, в ночь на среду, 17 января, страну-агрессора Российскую Федерацию посетила очередная "бавовна". В российской Пензе произошла мощная вспышка, после чего в городе погас свет.

Ранее Гладков обратился к жителям Белгородской области с призывом. Он посоветовал россиянам эвакуироваться подальше от "обстрелов мирных кварталов" областного центра.