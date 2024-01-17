В российской Пензе произошла мощная вспышка, после чего в городе погас свет. Видео
В ночь на среду, 17 января, страну-агрессорку Российской Федерации посетила очередная "бавовна". В российской Пензе произошла мощная вспышка.
После этого в городе погас свет. Об этом сообщают в местных Telegram каналах.
В настоящее время часть потребителей подачу электроэнергии возобновили, однако без света еще остается часть микрорайона Арбекова. Аварийные бригады продолжают работу.
Кроме того, в результате вспышки остановились котельные. В настоящее время специалисты уже запустили часть из них.
Местные власти ситуацию пока не комментировали.
Тем временем в сети появились эпические видео вероятной "бавовны".
Напомним, в ночь на вторник, 16 января, в российском Воронеже пожаловались на атаку "украинских" БПЛА. В городе раздалась серия громких взрывов, в небе видны вспышки.
Как сообщал OBOZ.UA, российская ракета упала на село Петропавловка в Воронежской области РФ утром 2 января, когда страна-агрессор атаковала "Кинжалами" Украину. В результате мощного взрыва в населенном пункте разрушили многие дома.
Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!